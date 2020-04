CM Relief Fund dawn hlân lêt leh

Champhai district Myanmar ramri depa awm Melbuk khuaa Village Level Task Force chuan Covid-19 dona atana hman tur CM Relief Fund aṭanga ṭanpuina Rs 10,000/- an dawn chu CM Relief Fund-a dah turin an hlân lêt.

Melbuk VLTF hian anmahni bialtu Incident Commander, BDO Champhai kaltlanga an dawn Rs.10,000/- hi anmahni aia harsa zawk leh ṭanpui ngai zawkte tana malsawmna a chantir an duh vangin vawiin khan CM Relief Fund-ah an chhunglut a, Melbuk VC Treasurer K.Khawtinthanga chuan Champhai SDO (Sadar) Lalnunfela Chawngthu hnenah a hlân lêt leh a ni.