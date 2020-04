Serchhip thlai thar hralh dan hriatpui zui tawh lo

Serchhip zawlpui phaia thlai thar, Aizawla thawn chhuah turte chu MIZOFED in an la chhawng a, MIZOFED hian Zikhlum kg 1 – Rs. 30, Bawkbawn kg 1 Rs. 25 in an la a, an hralh zui dan chu District Supply Chain Management Committee-in an hriatpui zui tawh lo.

He thu hi nimina DC Conference Hall Serchhipa District Supply Chain Management Committee, an Chairman H. Dolianabuaia, District Magistrate hova ṭhutkhawmah sawilan a ni a, he ṭhutkhawmah hian Serchhip Mat phaia thlai tharte chu Mizoram hmun hrang hranga thawnchhuah mek zel a nih thu ngaihthlak a ni a, hetihlai hian Zikhlum, Bawkbawn leh Tomato te chu man to uchuaka hralh an awm thu report ngaihtlak niin, heng thlai tharte hi MIZOFED in an la chhawng a, MIZOFED hian Zikhlum kg 1 – Rs. 30, Bawkbawn kg 1 Rs. 25 in an la a, an hralh zui dan hi helamin an hriatpui zui tawh loh thu sawi lan a ni bawk. Thlai tharte hi Thawhtanni leh Zirtawpni ah te Aizawla thawn thlak thin niin, hmun danga atanga la turte tan Nialaini ah lak tir nise tih a rel bawk a ni.

He ṭhukhawmah hian Serchhip District chhunga mipuite tana nitin mamawh lakluh leh pekchhuah kawnga hmalak dan tur chungchang an sawi ho a ni a, District chhunga dawrkai lian ten nitin mamawh an la kawl dan dinhmun atangin tun dinhmunah chuan hlauhthawn tur a awm lo niin a lang a, uluk taka vilzui a, a tul ang zel a hmalak chhunzawm zel nise tih a ni a. Eirawngbawlna Gas pawh nimin khan Truck trip 1 a lo thleng a, trip 2 dang lo thleng leh mai tur a awm thu ngaihthlak niin, veng tinah a inchhawka sem kual dan ngai anga hmatiama sem leh zel nise tih a ni bawk.

Serchhip khaw chhungah thei rah chawk luh dan tur chungchang ngaihtuah niin Local Task Force kaltlanga lakluh dan dap nise, Baktawng, Khumtung leh Khawlailung atangin Balhla, Thingfanghma leh thei rah dangte chawkluh tura ruahman a ni bawk.

He meetingah hian Vanlalhmachhuana, BDO, Member Secretary, C. Lalduhzuali, SDO(Sadar), PC Laltanpuia, Addl. SP bakah Committee Memberte an tel a ni.