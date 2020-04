Serchhipah tui sem khaihlak lovin la kalpui zel

Rampuma pawn chhuah khap (lockdown) puan aṭanga chawlhkar 5-na thlengin PHE Department chuan Serchhip khawpuiah tui semah harsatna lian lutuk tawk lovin mipuiah tui an la sem chhuak thei zel.

Chawlhkar 5-na (19 – 25 April, 2020) chhung khan Serchhip khawpuiah PHE Department hian tui litres nuai 138 chuang (138,03,334 litres) an sem chhuak tawh a, Tuikum pump aṭangin litres 132,03,334 pump chhuakin, gravity aṭangin litres 600,000 an la bawk a ni.

Hemi chhung hian consumer an neih 3650 hnenah tui sem chhuah vek a ni a, consumer-te ṭawmtu chhungkaw dang nen chhungkaw 4200 chuang tui pek an ni a, tui an sem zingah hian Civil Hospital, Assam Rifles leh Mercy Hospital-te pawh an tel a ni.

Power Supply a khaihlak deuh chungin tui pump-na atana kawlphetha pe ṭhintu, Serchhip P&E Deptt duhsaknaah PHE Department chuan lawmthu an sawi a, Power khaihlak laiin Diesel Engine hmangin Tuikum leh Booster aṭangin tui pump hna hi thawh char char a ni a, Tuikum, Booster leh Control Room-a duty-ten tui pump hna hi chhun leh zan tlaivarin an thawk reng a, an Control Room-ah chhun leh zana duty-ten tui tihthianghlimna atana hman Chlorine siam leh pawlh hna an thawk reng bawk a, tui sem bik pawh hi zan dar 11 thlenga tuisem hna an thawh chang a awm bawk a, mipuiten tui hnianghnar taka sem a nih theih nan Tui sem tute pawhin chhun leh zanin ngawrh tak in an duty ṭhin a ni, tin, tui quality pawh uluk taka monitor reng a ni a, a quality pawh a ṭha tih PHE Deptt. hotute chuan an sawi a ni.

Hetihlai hian tunlaiin power supply lama harsatna a awm ṭhin avangin nidang angin tui pump hna thawh hleih theih loh a awm thei tih sawiin PHE Department hotute chuan tui renchem turin mipuite an chah a, a theih phei chuan ruahtui tlate dawh khawl tum hram hram turin mipuite an chah bawk a ni.