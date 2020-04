Thlai thar hralhchhuahna hlêp awm lo, hloh awm lovin kalpui dawn

Vegetable Supply Chain hnuaia thei, thlai hnah leh thlairah mipuite hnena hralh chhuahnaah hlep awmlo, hloh awm lo (no profit, no loss)-a kalpui nise tih a ni.

Aizawl khawpui veng hrang hranga cheng mipuiten ei leh bar an tlakchham loh nante, thlai thartuten ṭha taka an thlai thar an hralh chhunzawm zel theihna tur tein mumal taka vegetable supply chain siam chhunzawm ṭha tiin, vawiin khan Commerce and Industries Directorate Conference Hall-ah sawrkar mi pawimawhte an thukhawm a, he ṭhutkhawmah hian Aizawl khawpui chu Zonal Officer pakhat ṭheuh enkawlna hnuaiah zone-12-ah ṭhen nise tiin an rel a. Heng Zonal Officer-te hian veng tina Local Level Task Force aṭangin an veng bil mamawh (demand) an la khawm ang a, Zonal Officer-te hian Controlling Room siam thara Controlling Officer-te hnenah an report ve leh thung ang a, Controlling Officer pakhat zelin zone 3 zel an enkawl dawn a ni.

State pawn aṭanga thlai chawk luhte chu mipui hnen a thleng hmain COVID-19 Medical Operational Team ten a him theih nan ruahmanna lo siam se, tiin an rel bawk a ni.

Meeting-ah hian Horticulture Director Dr.Elizabeth Saipari, MIZOFED Chairman K.Laldawngliana, Horticulture, Commerce and Industries, I&PR officer-te bakah Central YMA leh Aizawl City Local Council Association Officer Bearer-te an tel a ni.