Vairengte VC-I VLTF-in ramri-a duty-te an ko haw

Vairengte VC-I Village Level Task Force Comittee chuan Mizoram leh Assam ramria volunteer duty-te chu an hna chawlhsan turin an ko haw.

Vawiina Vairengte-I VLTFC ṭhukhawm chuan an bial chan chhunga tlawmngaia thawk chhuak, covid-19 dona puala mahni duhthu-a duty te chu tiamchin awm lova koh haw a, duty chawlhsan rih ni se, tih an rel a. Vairengte VC-I VLTFC-in hetianga an rel chhan hi phai lam aṭanga nitin mamawh nilo Mizoram sawrkarin Mizorama phurhluh a phalrai tak vang leh nitin bungraw phur lirthei 200 chuangah lirthei khalhtu leh a puitute an lo luh reng vang a ni, tiin, hetiang a nih avang hian ramri-a duty-in awmzia a nei tawh lo nia an hriat thu an sawi a, chuvang chuan duty post 4-a duty-te chu an ko haw nghal niin an sawi a, ramri-ah hian tlawmngaia duty te hian a ruka hnamdang leh ruihhlo lut turte an veng a ni.

Hetihlai hian Vairengte chhimlam a awm VC-II, VC-III leh VC IV te chu a ngai angin an la duty reng dawn thung ni a thu dawn a ni.

Hetiang a nih lai hian Vairengte khaw chhung, an bial chinah erawh chuan dan pangngai angin covid-19 hrileng puala duty chhunzawm nise an ti.

Vairengte VC-I hian Vairengte hmar lam, kawngthar bial leh police station hmar lam a huam a ni.

Ramri-ah hian task force te duty tawh lo mahse Police lam hotute chuan duty post-ahte ngawrh lehzuala Police duty chhunzawmtir an nih tur thu an sawi.

AIR & DDK, Aizawl