Covid-19 symptom thar CDC-in a puang

US-a medical lama thuneitu sang chuan novel coronavirus kaite natna lan chhuah dan (symptom) an hmuhchhuah thar an puang chhuak a, Centres for Disease Control and Prevention (CDC) chuan an website-ah Covid-19 vei damlote taksaa a lan chhuah dan (symptom) an hmuh belh thar hi an website-ah a tarlang a ni.

CDC chuan, “Covid-19 veite, a nasa lo a nasa deuh thlenga an natna lan chhuah dan hi a zau hle a, heng natna kaite hi virus an kai aṭanga ni 2-14 chhungin a lang chhuak ṭan a ni,” tiin a tarlang a, he hri kaite lan chhuah dan an tarlan tharah hian damlote chuan vawt an ti a, vawt an tih vangin an khur an khur a, an tihrawl a na a, an lu a na a, an leiin tui leh tui lo a hriatna (taste) leh an rim hriatnate pawh an hloh tih a tarlang a, hengte hi World Health Organisation (WHO)-in an website-a natna lan chhuah dan an tarlanah a tel lo a ni.

WHO chuan an website-a he natna lan chhuah dan (symptom) an tarlanah chuan khawsik, khuh ro, taksa na leh chau, hnap tui, hrawk thip leh kawṭhalo-te a ni a, CDC leh WHO-te hian he natna vei lan chhuah dan (Symptom) an tarlan inang chu, khaw sik, khuh, thaw hah leh thawk harsa a ni a, CDC chuan heng natna veite hian hetianga a lan chhuah dan (symptom) hi an nei vek lo tih sawiin, hetianga a lan chhuahsan engemaw an neih chuan doctor rawn turin an chah a ni.

WHO chuan he virus hi tute emaw chuan an kai thei a, mahse a natna a lan chhuah dan a nep hle thei tih an tarlang a, “Mipui tam zawk (80 percent vel) chuan damdawi ina enkawlna la lovin an dampui a, Covid-19 vei mi 5 zinga 1 vel hi na zual leh thawk lama harsatna nei an ni,” tiin a tarlang bawk a, kum upa, hriselna ṭhalo sa, thisen sang nei, lung leh chhuap lama harsatna nei sa, zunthlum leh cancer veite chu natna vei nasa thei an ni tih a tarlang bawk.

Novel coronavirus hi nikum December thla khan China-a Wuham-ah an hmuchhuak hmasa ber a ni.