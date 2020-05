CM-in sum dinhmun a hrelo mak an ti

BJP Mizoram Pradesh chuan thuchhuah siamin Finance Minister Zoramthanga’n Mizoram sum dinhmun dik takte, India ram sum dinhmun dik takte tuman an sawi theih loh thu leh rinthu pawhin sawi a harsa a, Pathian chauhin a hria a ti chu mak an tih thu an sawi.

BJP thuchhuah ah hian Zoramthanga chu Mizoram sum dinhmun hrechiang tura ngaih a nih laiin hetiang a sawi ta mai chuan a hna a tlinloh zia tilang a ti a. Finance Minister dinhmun chu midang kian mai tura an duh thu an tarlang.

ZPM General Hqrs. Aizawl pawhin thuchhuah siamin Chief Minister, Finance Minister ni bawk chuan tuna Mizoram sum dinhmun chu a sawi thei tur a ni a, hmanna tura ruahmanna pawh a sawi thei ngei tur a ni tiin, a sawi duh lo a nih chuan “Ka sawi duh lo,” ti mai se, Pathian hming chhala sawi pial dan kawng zawn ngawt chu sum chabi kawltu rinawm tihdan tura an ngaih loh thu an sawi.

MPC Party pawhin CM-in sawikar sum dinhmun a hriat loh thu a sawi chu ram bung khat hruaitu lu ber nihna chelh-tlak a nih lohzia tilang chiang-tuah an ngai tih an sawi.

PRISM Party chuan CM, Finance Minister ni bawkin Mizoram sum dinhmun dik tak a sawi thei lo chu thil ni thei lo hulhûal leh zahthlâk tâwp a ni tiin, kan sum dinhmun fiah taka sawi thei tur Finance Minister kan mamawh a ni an ti.