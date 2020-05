Rapid Antibody Test kit lei belh tumin ruahmanna siam mek

Health Minister Dr R Lalthangliana chuan Covid-19 hrileng mekah Mizoram chu fihlim anga a lan laiin fimkhur taka awm zui zel a ṭul a, sawrkarin Covid 19 hri vei endikna Rapid test kit duh khawp a nei lova, lei belh turin ruahmanna siam mek a ni a ti.

Nimina Aizawla ram pawn aṭanga lo hawte khung hranna tur quarantine hmun Health Minister leh Home Minister Lalchamliana-ten an enfiahnaah Health Minister chuan ram dang aṭanga lo hawte endikna tur rapid test kit chu tunah hian sawrkarin endik vek turin a nei daih dawnlo a, lei belh turin dilna siam mek a ni a ti a, COVID-19 vei tamna hmun atanga Mizorama rawn haw tur an tam a, fimkhur hle a ṭul a ni a ti a, fimkhur loh chuan sawrkar leh NGO-te, Local/Village Level Task Force bakah mipuiten hah tak leh rim taka hun engemaw chen an lo beih ve ṭang ṭangna chu zan khat thil thuah a tichhe vek thei tih hriaa sawrkarin tih tur leh tih loh tur a tihte ṭha taka zawm tlat turin mipuite a chah a ni.

Health Minister hova quanrantine centre an enfiahnaah Home Minister chuan zawhna chhangin Mizoram mi state hrang hranga haw tur in-report mi 9700 chuang a ni der tawh tih sawiin, hetiang a nih avang hian quanrantine hmun tur chungchangah kan indaih dawn loh avangin tunah hian Mizorama Kohhran hrang hrangte hall hman theih turin biak rawn mek a nih thu a sawi a, Tangkhang lo haw turte enkawlna atan sawrkarin sum a sen belh hnem dawn tih sawiin Rapid Antibody Test kit hi pakhat cheng 700/- man a ni a, mipakhat tan vawihnih test zel a ngai dawn a, quarantine a an awm ni 14 chhung hian mipakhat tan nitin ei leh in manah cheng 300/- sen a ni bawk a, hei bakah hian an mutbu leh mamawh thenkhat towel, toothbrush, toothpaste pek an ni bawk a, mi singkhat bawr vel lo haw tur tan hian sum leh pai tam tak sen a la ngai dawn a, mi tlawmngai leh mi thilphalte zarah engemawchen harsatna tawk lovin an la awm thei a ni, a ti bawk.

Nimina Health Minister leh Home Minister-ten quarantine centre an tlawhte hi Luangmuala Y-HAI, Tourist Lodge Chaltlang, NEILIT Zuangtui, leh R Dengthuama Hall Mualpui te niin hnathawktu Medical leh thildang buaipuitute harsatna leh an mamawh te an enfiah a, ei leh in chungchanga fello deuh awm nia sawi awm erawh tun dinhmunah chutiang ang harsatna emaw ei tura thianghlim lo leh tuilo a nih loh thu a hmun duty-te chuan an sawi a, heng quarantine centre hrang hrangahte hian damlo ṭhenkhat an awm mek bawk a, an hriselna dinhmun leh Covid 19 testing pawh enfiahsak reng an nih thu Medical duty te chuan Minister te hi an lo hrilh a ni.