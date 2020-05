Dan bawhchhia man mi 91 tling tawh

The Mizoram (Containment and Prevention of Covid-19) Ordinance 2020 hnuaiah Serchhip District-ah dân bawhchhia man zawng zawng chu mi 91 an tling tawh a, an pawisa chawi zawng zawng hi Rs.20,800/- a tling tawh.

Nimin zing dar 9 aṭanga chhiarleta darkar 24 chhung khan Serchhip District-ah mi 42 man niin, an zinga mi 41-te hi vantlang hmuna hmaituamna vuahlote an ni a, heng dan bawhchhia mante hi Police man vek an ni. Nimin zing dar 9 thleng khan Mizoram pumah Ordinance hnuaiah hian mi 2,077 man an ni tawh a, heng mite pawisa chawitir tlingkhawm zat hi Rs.5,06,800/- a tling tawh a ni.