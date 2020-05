Assam leh Arunachal Pradesh a vawk natna hri leng mek African Swine Fever (ASF) lakah Mizoram a la him thu Animal Husbandry & Veterinary Department (AH & Vety) Director Dr. Hmarkunga chuan a sawi.

Dr. Lalnuntluanga, Addl Director, AH & Vety Dept chuan ASF natna avang hian Assam-ah vawk 13,000 an thi tawh a, ASF natna hi inkaichhawn awl tak niin, a enkawlna damdawi leh a venna tur (vaccine) a awm loh avangin a veite chuan an thih pui ngei ngei thu a sawi a. He hrileng hi vawk emaw Sanghal in a kai chuan khawsik sang tak neiin, an beng, dul leh kap vunte alo sentuak a, khaw-ṭhalo in a zui ṭhin a ni a ti bawk.

ASF hri hi ran, damlo mit, ka leh hnar atangte, an zun leh ek atang ten an in kai darh a, vawk leh vawksa atanga siam atang te, sphihrik leh sanghal in he natna hi an pu darh thei a ni.

Hemi chungchangah hian Serchhip District Bawrhsap, Dr. Lalzirmawia Chhangte chuan April ni 15, 2020 khan Serchhip District chhungah District pawn aṭanga vawk leh vawk atanga thil siam reng reng lak luh khapna thupek a lo chhuah tawh a, Dr. C.Zarzokima, DVo, Serchhip pawhin he khapna thupek chhuah hi khauh taka kenkawh a ṭul thu leh khaw tina VC-te, NGO-te leh Village Level Task Force-ten hma an lak a pawimawh thu a lo chhuah tawh a, Serchhip DVO chuan hri vei nia rinhlelh vawk damlo leh thi an awm chuan Vety Doctor te leh Field Staff te hnenah report vat ṭhin tur a nih thute, Vawk thi reng reng paih mai lovin thuk takah chinai/disinfectant te nen phum tur a nih thu leh Vawk damlo reng reng hralh/talh/ei tura sawngbawl loh tur a nih thute a lo chhuah tawh bawk a ni.