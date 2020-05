Football Thuthang

@ Belgium midfielder Kevin de Bruyne, 28, chuan Champions League khel theilo tura Manchester City hremna chu kaltlangpui a nih chuan chhuah a tum nia ngaih theih turin ṭawngkam a nei. (HLN)

@ Real Marid chuan Manchester Unite midfielder kum 27 mi, Paul Pogba chu £70m-a lei tumin an inbuatsaih mek a. France international hian Premier League club hi a contract a pawhsei dawn loh thu a hrilh tawh a ni. (Sunday Express)

@ Bayern Munich leh Brazil midfielder Philippe Coutinho, 27, chu Newcastle-in an manager atana Spurs boss hlui, Mauricio Pochettino an lalut a nih chuan Newcastle hian lakluh an tum dawn. (Sunday Mirror)

@ Magpies leh West Ham United chu Real Madrid leh Serbia striker Luka Jovic, 22, lakluh tum Premier League club engemawzat zingah an tel. (90min)

@ Barcelona chuan kumin nipuia sum tuakna atan an player langsar engemawzat hralh an rilruk a, chung zingah chuan France forward kum 29 mi, Antoine Griezmann pawh a tel. (Daily Star Sunday)

@ Roma chuan Manchester United leh Chile forward Alexis Sanchez chu loan-a lakluh an duh a. Kum 31 mi, Sanchez hi tun season-ah a nghet lovin Inter Milan-ah a khel a ni. (Sky Sport Italia)

@ Roma hian United leh Englan defender Chris Smalling, 30, pawh season khat tal loan-a la chelh zui rih an duh bawk. (ESPN)

@ Real Madrid chuan kumin nipui hian an player panga vel lai hralh tumin ruahmanna an siam a, chung zingah chuan Wales winger Garetn Bale, 30, pawh a tel a ni. (AS)

@ Leicester City leh Nigeria midfielder Wifried Ndidi, 23, chu Paris St-Germain-in lakluh an tum. (ESPN)

@ Barcelona chuan kumin nipuiah hian Uruguay striker Luis Suarez chu an hralh mai thei a, Major League Soccer team engemawzatin kum 33 mi hi an beisei mek a ni. (Sunday Express)

@ Lille chuan club pakhat a hming an tarlan loh aṭangin Nigeria striker Victor Osimhen chu 85m euros (£75m)-a lei dilna an dawng a. Kum 21 mi hi Liverpool-in an duh tih an lo sawi tawh a ni. (Telefoot)