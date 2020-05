Jharkhand atanga hruai haw-te khung hran nghal an ni

Sawrkarin Mizoram pawna Mizoram mi leh sa tangkhangte hruai haw hna a thawh mekah nimin khan Jharkhand aṭanga lo haw zinga Serchhip District mi 6-te chuan Serchhip rawn thlengin Tourist Lodge, Khawtetlangah khung nghal an ni.

Nimin chawhma khan Jharkhand aṭanga lo haw thar mi 6 te hian Tourist Lodge thlengin, Vanlalhmachhuana, MCS hova lo dawnsawn an ni a, Dr. Joseph Lalmuanpuia Hauzel, Medical Officer kaihhruaiin medical team-ten a hriselna te an lo endik sak a, Rapid Antibody Test (RAT) neihpui nghal vek niin an RAT result hi a negative vek a, an hriselna pawh a ṭha tlang hlea hriat a ni.

Heng mite hi an hriselna dinhmun enfiahna neih zawh a nih hian an inkhunghranna tur hmun buatsaihah khung hran nghal an ni a, ni 14 chhung khung hran an ni dawn a ni.

Nimina lo haw tharte nen hian Tourist Lodge, Khawte-tlangah hian tunah mi 16 an awm mek a, P&E Rest House, Bukpui-ah mi 5 awm mekin, Highway Restaurant, Chhiah-tlangah mi 10 awmin, Ayush Hospital, Thenzawlah mi 10 khunghran mek an ni bawk a, Serchhip district a khunghran mekte hi an vaiin mi 41 an ni.

Vawiin hian Tamil Nadu aṭanga rawn haw-te chu Bairabi rawn thleng tura beisei an ni a, an zinga Serchhip District mi leh sa 34 tel ve te pawh Serchhip rawn panpui nghal a, an hriselna dinhmun endik hnuah sawrkarin khung hranna hmun tura a ruahmanah khung hrang nghal turin ruahmanna duan lawk a ni.

Tamil Nadu-a Mizo tangkhang, mi 886 Rail-a lo thleng tur te lo dawn sawn dan tur chungchanga inbuatsaih-na hi nimin khan neih a ni a, Bairabi rail station an rawn thlenin District hla ber aṭanga in dawta chhuah tir an ni ang. Chhuak hmasa te hi screening point hmun 10-ah screening an nei anga a zo hmasa Bus-ah an bungrua nen an lut nghal zelin, Bairabi khaw chhung lut lo in, by pass road-ah an chhuak ang a, Bairabi leh Meidum inkar khaw daiah eitur lo pein, an eina nawi paihna tur pawh buatsaih vek a ni, anmahni phurhna tur hian, Aizawl city bus 53 ruahman ani bawk.