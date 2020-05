State pawn atanga Mizorama lo haw tur chhinchhiah 10,496 tling tawh

State pawn aṭanga tangkhang lo haw turte chu nimin thlenga chhinchhiah chinah mi 10,496 an tling tawh a, a tahtawl zela hruai haw an ni dawn a ni.

He thu hi Chief Minister Zoramthanga kaihhruaia nimina Mizoram Legislative Assembly Conference Hall-a Covid-19 avanga Lockdown kalpui zel dan tur chungchang sawihonaah sawilan a ni a, he hunah hian Mizoram puma quarantine facility neihho zawng zawngah mi 4172 an leng a, tunah mi 1,518 an awm mek bawk a. Hemi a nih avang hian a tahtawl zela inhruai hawn a ngai dawn tih sawi lan niin, Quarantine facility tuna neih mekte hian a dawl zawh dawnloh avangin mahni chenna ina chenpui te ṭawmpui loha bedroom leh bathroom hran nei inkhunghrang thei tan chuan Home Quarantine tura dilna thehlut a, phalsak an nih tur thute sawrkar hotute chuan sawiin, a remchanna apianga kohhran hall-te pawh quarantine centre-a hman a nih theih nan indawr mek a nih thu te an sawi.

Quarantine centre-a awmte chungchanga rawtna hrang hrang awmin, ei leh in tur pawnlam aṭanga an chhung-ten an pek chungchanga rawtna awm chu a him chiah em tih finfiah hmasak phawt a ṭul thu Chief Secretary chuan a sawi a. Quarantine Centre a awmte hi an ei leh in tur sawr-karin tumsakin, mi pakhat tan ni khatah Rs.300/- man zel niin, ni 14 chhung chuan mi pakhat tan Rs.4,200 a ni a. Mi 10,496 lo haw turte hi an zavaiin quarantine centre-ah lo awm dawn ta se, an ei leh in man tur ni 14 tan a sen ngai tur zat chu Rs.4,40,83,200 a ni dawn a ni.

State pawn atanga lo haw tur mi 10,496 zingah Aizawl district-4413, Lunglei district-916, Kolasib district-579, Serchhip district-407, Mamit district-567, Siaha district-1011, Lawngtlai district-877, Champhai district-714, Saitual district-232, Khawzawl district-187 leh Hnahthial district mi 127 an ni. Anni bakah hian India ram pawn a awm mi 330 in report awm bawkin, Cruise Line hrang hranga thawk mi 211 an awm bawk. Heng bakah hian Mizoram mi leh sa nilo, state a tangkhang mek hi mi 547 an awm bawk a ni.

Nimin inrawnkhawmnah hian Mizoram Kohhran Hruaitute Committee (MKHC), NGO Coordination Committee, Indian Medical Association, Mizoram Goverment Doctors’ Association, Mizoram Local Councils Association, All Mizoram Village Councils Association, Mizoram Journalists’ Association leh political party hrang hrang aiawhte an tel a, Lockdown kalpui zel chu ṭha an titlang hlawm a, a kalpui zel dan tur a rawtna hrang hrang lût chu State Level Task Force/ State Executive Committee-in a lo ngaihtuah chhunzawm ang a, sawrkar laipui aṭanga thu lo kal tur leh task group hrang hrangte rawtna nen inkaihhruaina thar la siam leh tur a ni.

He hunah hian Chief Minister chuan Lockdown chhunzawm chu tun kan dinhmunah a la ṭul hle nia a hriat thu sawiin, Green Zone ni mah ila min hual veltu state leh ramte an la him loh avangin inthlahdul thei kan la nih loh mai piah lamah kan fimkhur zual sauh a ṭul thu a sawi a. Mi tam tak tan an eizawnna a ṭhuanawp phah avangin economic activities ṭhenkhat chhunzawm thei tura kan inkharkhipna hi thlahdul a ngai a, mahse heng zawng zawngah hian a pawimawh ber chu he natna hrik leng mek hi kai an awm loh a, an inkaidarh loh a ni a ti a, Chief Minister chuan hma kan lâk belh zelna turah leh ruahmanna kan siam zelnate kan en remna tur chu mipui him tlanna ni se a ti a ni.

He ṭhutkhawmah hian ramria duty chungchangahte, quarantine centre siam belh leh home quarantine chung-changa ngaihdante, lirthei tlan dan leh state pawn aṭanga bungrua lo lut thei leh theilo thliar chungchangte, Rapid Antibody Test chung-chang leh a dangte sawiho a ni a. Kalkhawmte hian state pawn aṭanga tangkhang lo haw turte chu an theihtawpa an fimkhur a pawimawh thu te sawiin, Mizoram an lo thlen hunah pawh mipuite kan zavaia kan fimkhur tlan a, doctor-te thurawn ngai pawimawh tlang a, mahni himna tura kan theih-tawp kan chhuah vek a pawi-mawh an tih thu an sawi a ni.

Nimina inrawnkhawm-naah hian Speaker , Minister ṭhenkhat leh sawrkar department hrang hrang hotu lian dangte pawh an tel a ni.