PMGKY Insurance-in LLTF/VLTF-te a huam

Sawrkarin PMGKY Insurance a duanah Covid-19 damlo natna tuarte a taka a hmuna enkawltute leh hemi lama inhmang zawng zawng health lam hnathawktute a huam bakah Covid-19 dona lama thawktu hrang hrangte a huam a, chung zingah chuan Local/Village Level Task Force-te pawh a huam a ni.

Hemi chungchanga nimina sawrkarin thuchhuah a siamah DM&R Department chuan Covid-19 avanga thawktute boralte tana cheng nuai 50 PMGKY-Insurance chungchang thuchhuah chipchiar taka a siam tawh thu a tarlang a, hemi PMGKY-Insurance-ah hian Ministry of Health & Family Welfare-in Covid-19 dona a thawktute tan a lo pek sak tawh avangin mimalin Registration a hranpa a tih a ngai lova, Premium (pawisa) pek pawh a ngai lo tih a tarlang a, PMGKY-Insurance claim tur hian kum bithliah a awm lova, Insurance-in a huam hun chhung tur hi ni 30 March, 2020 aṭanga ni 90 chhung a ni tih a tarlang.

PMGKY-Insurance hi chi hnih a awm a, pakhatnaah chuan Covid-19 damlo natna tuarte a taka a hmuna enkawltute leh hemi lama in hmang zawng zawng health lam hnathawktute a huam a, anni bakah LLTF/VLTF te Covid-19 direct a kai theite a huam bawk a, heng mite zingah Covid-19 vanga boral an awm chuan an Claim thei tih a tarlang a, an claim dawn chuan Covid-19 avanga thi an ni tih chianna laboratory test positive report a awm tur a ni tih a tarlang a, a pahnihnaah chuan Covid-19 dona hna hrang hrang thawktute an hnathawhnaah accident avanga an lo boral a nih chuan an claim thei tih a tarlang bawk.

VLTF/LLTF zawng zawngte chu District hotuten an thehlut tawh tih sawiin, an list pawh record a ni tih a tarlang a, hemia member telh belh emaw, tel thar an awm a nih chuan a rang thei angin District Task Force hotute emaw DC ṭheuhte hnenah hriattir nghal tur a ni a, anniin Under Secretary, DM&R-ah report an thehlut ve leh tur a ni a ti a, VLTF/LLTF member leh tel thar emaw tel belh zawng zawng chuan an lo thih palha Insurance claim theitu tur hming leh address kimchang DC-te hnenah an thehlut tur a ni, chumi hnuah DC tinten Under Secretary, DM&R ah an thehlut leh ang a, VLTF/LLTF member ah hian sawrkar hnathawk DCRG la thei an awm a nih chuan, a hranpa a nomination thehluh a ngai lova, an DCRG nomination rin nghal tur a nih thu a tarlang bawk.

PMGKY-Insurance-ah hian Private Healthcare Institutions-a hnathawktute pawh a huam a, Private Institution tinten an hnuaia hna thawktute hming leh address kimchang leh an lo boral palha claim-sak theitu tur nominee list chu Dr.Vanlalrengpuia SPM,NHM e.mail:dr.rengpuia.chinzah@gmail.com ah an thehlut tur a ni tih leh PMGKY-Insurance claim duh leh claim thei an awm a nih chuan, Chairman, Task Group on Insurance e.mail: addlsecyfinance.mizoram @gmail.com emaw Member Secretary, Task Group on Insurance e.mail: ngura.tlau@gmail.com ah hriattur tur a ni tih a tarlang.