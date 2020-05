Mamit atangin ZMC-ah sample thawn

Mamit Covid-19 Quarantine Centre a awm pakhat chu Covid 19 a vei leh vei loh chiang leh zuala en turin ZMC-ah thawn a ni.

Nimin tlaia Mamit quarantine centre, SSA hostel aṭanga ZMC a thawn chhoh hi Guwahati atanga Pathianni, May ni 3-a lo haw a ni a, nimin khan Covid-19 a vei leh vei loh rang taka enna, rapid testing kit hmanga en niin, a result a chian loh avangin leh sawrkarin quarantine-a awmte rapid testing kit hmanga positive te chu a rang thei ang bera ZMC a thawn tura tih a nih angin nimin tlai khan thawn nghal a ni.

ZMC a thawn tak hi, Mamit Chief Medical Officer Dr Vanlalfela chuan Covid-19 a vei tihna nilovin, rapid testing kit-ah a result a chian loh avangin leh he hri hi a vei leh vei loh chiang lehzuala test a nih theih nan ZMC ah thawn a nih thu bakah, mipui chiaina tur a awm loh thu a sawi.