State pawna tangkhang zingah mahni thua rawn haw mi 150 an awm

Mizoram state pawna tangkhang mek zingah sawrkar ruahmanna zawm lem lova Mizorama haw tum te chu haw rih lo turin sawrkarin a hriattir a, hetihlai hian mahni thua rawn haw mi 150 chuang an awm tih a sawi.

Mizoram sawrkarin hmar chhak state-a tangkhangte Mizoram House DRC-te leh Group YMA hnena an chanchin hrilha inziak lûtte tana ruahmanna a siamah mi engemawzat rawn haw-in an district hawna tur ṭheuhah inkhunghranna hmun felfai takin ruahmanna siam a ni a. Hetiang ruahmanna siam a nih lai hian Mizoram House-a Deputy Resident Commissioner-te leh Group YMA-te hnena inhriattir lem lova mahni thu-a rawn tlan haw ve ta ringawt mi 150 chuang awmin, hei hian state sawrkar ruahmanna siamte a tiṭhuanawp nasa hle tih nimina sawrkar thuchhuah chuan a sawi a. Lo haw thleng tawhte bakah hian North East state-ah tangkhang an la awm tih hriat a ni a, tuna North East state-a la tangkhang mekte hi mahni duhthua tumah haw rih lo turin hriattir an ni a, mahni tangkhanna state-a Mizoram House-a Deputy Resident Commissioner-te emaw Group YMA President-te hnena lo inhriattir turin sawrkar chuan a hriattir a, Deputy Resident Commissioner leh Group YMA awm lohna state-ah chuan covidstrandedmz@gmail.com-ah Hming leh kum, Pa Hming, Mizoram Address, Tang-khanna state leh khaw hming, Tangkhan chhan, EPIC/Adhaar No., Mahni motor neih leh neih loh, Mahniin motor an ruahman theih leh theih loh leh biakpawh theihna phone number thehluh tur a ni.