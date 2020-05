Zirna in hawn theih loh a nih chhung chu monthly fee 50% aia sang la lo turin ngên

Mizoram chhunga mimal leh kohhran zirna in hrang hrangte chu lockdown vanga zirna in hawn theih loh a nih chhung chu monthly fee 50% aia sang la lo turin ngen an ni.

Nimin chawhnu dar 1 khan School Education Minister Lalchhandama Ralte kaihhruainain a Pisa-ah zirna kaihhnawih pawl hrang hrangten zirlaite hnena school fee lakdan chungchang ngaihtuahin an ṭhukhawm a, he hunah hian School Education Minister chuan Mizoram mai nilo khawvelin a la hmelhriat ngai loh COVID-19 hripui lêng avangin kan ram zirna pawhin harsatna lian tak a tawk chho a, kumdanga school ṭan hun pangngaiah zirna in pawh hawn theih lohin a awm ta hial a ni, a ti a. He hripui leng hian ram leh chhungkaw tin economy a khawih avangin kumdanga kaldan pangngaia kal remchan lohna tam tak a awm ta a, he harsatna tawh avang hian Mizoram chhunga zirna in zawng zawngte pawh inhriatthiamna thui tak neia kal turin a ngen tih a sawi a ni.

School Education Minister chuan COVID-19 vanga harsatna tawh chhungin school hrang hrangte pawh fee sâng zawk la lo tur leh zirna ina fee chi hrang hrang lak ṭhinte pawh titlêm turin Mizoram chhunga zirna in hrang hrang neitute a ngen a, School Education Minister Chamber-a meeting chuan hetiang hian kohhran leh private school zirna in hrang hrangte hnenah ngenna a siam nghal a, Mizoram ah COVID-19 avanga Lockdown neih chhunga zirna inte hawn a theih loh chhung chuan zirlaite hnen aṭangin monthly fee 50% aia sang la lo turte, hun harsa kan tawnlai a nih avangin mi harsa school fee pe theilote chu ngaihnatthiamna pe turin leh a ṭul chuan fee âwl thlenga an harsatna sutkianpui turin kohhran leh private school zawng zawngte ngen an ni a, kum 2020 April thla chhung atana school fee a full-a lo la tawhte pawhin May 2020 atana siamrem turin an ti bawk a ni.