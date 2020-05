Minister hovin loneitute tana ruahmanna sawiho

Nimin khan Agriculture Minister C.Lalrinsanga hovin Agriculture Development Board chuan COVID-19 Lock-down thawhthumnaa loneitute tana ruahmanna leh Mizoram buh leh bal thar kawnga hmalakna-ah te inrawnkhawmna an nei.

Agriculture Minister leh Agriculture Development Board Chairman ni bawk, C. Lalrinsanga chuan Lockdown thawh thumna kalpui a lo ṭul takah chuan Board-in loneitute hmakhua ngaihtuaha inrawn-khawmna hun hman chu tih makmawh a ni, a ti a, Mizoram-ah Lockdown avangin mahni eitur thar chhuah kawngah mitin an ṭhangharh a, a thei theiin chuktuah huan bakah mahni inbul hnaiah leh a theihna hmun tinrengah thlai thar neih tumin hma an la a ni, a ti a. COVID-19 dona kalzel piah lamah hri a lo kian deuh hnu thleng pawhin buh leh bal thar kawnga sawrkar ruahman-na awm tawhsa te chu a pawimawh zual sauh dawn tih Minister chuan a sawi bawk a ni.

Agriculture Development Board chuan COVID-19 avanga loneituten harsatna an tawhloh nana Agriculture Department hmalak tawhna hrang hrang – Agriculture Minister hova DC leh DAO te nena Video Conference meeting a an rel angin, loneituten an hna tluang taka an thawh chhunzawm zel theih-na tura lo feh turte tan harsatna siamlo turin DC-te a sawipui tawh thute, puih an ngaihna huna lo ṭanpui ṭhin tura DAO-te hriattir an nih thute, ni 4.4.2020 aṭanga Farmers’ Helpline kaltlanga loneitute mamawh leh harsatna mithiamten an dawnsawng thute, thlai chi thlak chungchanga Aizawl Bawrhsap hnena Agriculture Minister-in ruahmanna a siamsak tawh chungchangte, Focus District 4- Champhai, Serchhip, Kolasib leh Mamit hnuaia khaw hrang hrang tan Value Chain Crops – Sawhthing, Aieng leh Mizo Hmarcha chi-te sem a nih thute, Sub-Mission on Agriculture Mechanization (SWAM) hnuaiah Custom Hiring Center 50, Power Tiller 75, Mini Power Tiller 75 leh Paddy Transplanter te subsidy-a pek tura ruahman a ni thu leh, Power Tiller hi semchhuah ṭan a ni thu te, PM-KISAN hnuaia loneitu 80,888 te account-ah April ni 22, 2020 thleng khan `16,17,76,000/- thun luhsak an nih tawh thute, loneitute sum lakluh a lo pun theihna turin tuna Vaimim an chin chu seng zawh a nih hnuah Vaimim bawk emaw, lei ṭhat nana nitrogen fixation ti thei tur Bekang emaw Chana emaw ching tura hma lakpui a nih thu te leh SEDP hnuaiah Be (pulse)- Arhar, Rajma, Field Pea te 1,400 acre a zauvah chintir tum a nih thu te sawi a ni.

Board member-ten Mizo-ram thingtlang khuate ei leh bar dinhmun survey report an siam chu he hunah hian enho niin loneitute tana harsatna la awm theite bakah chutianga tana ruahmanna awm thei ang te sawiho a ni a, Minister-in ruahmanna asiam angin Agriculture Development Board member-te chu Team 3 ah inṭhen-in khaw hrang hranga loneitute tlawh turin an inruahman a ni.