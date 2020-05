Mizoram sum dinhmun dik tak hi sawi theih a ni tawhlo:CM

Chief Minister Zoramthanga chuan Covid-19 chuan khawvel pum min nghawng vek a, Covid-19 lo thlen hma kha chuan kan sum dinhmun kan sawi thei a, tunah chuan Mizoram emaw, India ram sum dinhmun dik tak hi a sawi theih tawh loh tih a sawi.

Nimina Mizoram mipuite hnena thuchah a sawinaah Chief Minister chuan Covid-19 lo thlen hma kha chuan nidanga kal tawh dan aṭangin sum hman dan tur leh sum hmuhna turte hisapin Mizoram sawrkar sum dinhmun sawi theih a ni ṭhin a, budget pass lai kha chuan Mizoram sawrkarin sum a ngah a, India sawrkarin a ngah a, khatihlai kha chuan state-te hnena sum pek tur pawh a tam a, mahse Covid-19 a lo thleng a, chung zawng zawng chu a chawk chhe ta vek a, tunah chuan chhiah aṭanga pawisa lakluh zat turte a hriat theih tawh loh a, sawrkar laipui aṭanga za-a 90 hmuh ṭhin pawh sawrkar laipui aṭanga hmuh tur zat pawh sawi theih theih a ni tawh lova, State-te hnena sum pek tur zat pawh sawi theih a ni tawh lova, India ram sum dinhmun dik tak pawh sawi theih a ni tawh lova, rinthu pawhin sawi a har tawh tih a sawi.

Chief Minister chuan Covid-19 dona atana Chief Minister Relief Fund-ah company, contractor, kohhran, pawl hrang hrang leh mimalten an thawhkhawm a, he thawhlawm hi a ropui hle tih a sawi a, tunah hian CM Relief Fund-ah mi 309-in sum an thawh tawh a, an sum thawh tlingkhawm hi ₹7,64,02,291/- niin, hman chhuah tawh ₹5,53,97,065 a nih thu leh tunah hian hman theiha la awm mek, ₹2,00,15,226/- a awm thu a sawi a, CM Relief Fund hman dan ngaihtuahtu committee-ah politician an tel lo tih sawiin, sawrkar hnathawk leh kohhran hruaitu leh NGO hruaitute an tel a, an hman dan pawh a rinhlelhawm lo tura ngaih a nih thute, sum luhdan leh hmandan ziahna copy pawh MLA-te pek vek an nih thu a sawi bawk.

CM chuan sawrkar laipuiin an hranpa-in Covid-19 dona atana sum a pek loh thu sawiin, Mizoram sawrkarin sum a dawn tur sawrkar laipuiin a pek chhuah aṭang leh state sawrkarin sum a neihsa aṭangin Covid-19 dona atana hman theih tur zat a bithliahsak mai ṭhin tih a sawi.

Covid-19 lo thlen tirha Health Deptt. tana personal protection equipment (PPE) ṭhalo lei chungchang pawh sawilangin, khatihlai khan India sawrkarin ram danga mi a dap a, a lo thlen hlimah state hrang hrangin an inchuh a, a ṭha em tih en hman a ni lova, a man pawh ngaihtuah hman a ni lova, Mizoram pawhin a chuh chak a, a dawng hmasa zingah a tel a, state dang pawhin khatiang kha an la ve tho tih a sawi a, “Kan in a kâng a, a ṭhelhna tur tui a fim nge a nu tih pawh kan ngaihtuah hman lo, tui awm apiang kan hmang rawk rawk a. ‘I tui hman a nu lutuk a, hemi laia i theh chin chu a râng alawm’ pawh lo ti se a dik, chutiang chu a ni. Chuvangin khatiang kara kan lak kha ‘A latuten engatinge a ṭhalo in lak?’ tia thubuai siam tura hmalak chi pawh a ni lo. He pa hian kan inkang ṭhelh nan a tui hman a fim lo lutuk tia inhuat chi pawh a ni lo,” a ti a, tuna boruak a pangngai chhoh hnuah chuan a leitu tur board lamin a ṭhalo lei palh hlauin uluk takin an ngaihtuah a, a ṭha zawk an lei ta tih a sawi.

CM chuan Covid-19-in min barakhaih a, a tir lamah chuan fel thlip thlepin, sawrkar tihdan ang thlip thlepin a kal theih loh a, an tihfel loh sawi chhuah tur zawng tan chuan tam tak a awm ang a ti a, mahse vawiin thlengin ziaawm takin kan la kal thei hram a ni a ti.

NEC aṭanga cheng vaibelchhe thum Mizoram sawrkar hnena pek hman loh chungchang pawh sawilangin, April thlatira sanction chu thla 2 chhunga hmanna tifel tura tih a nih laiin thla khat a liam awrh a, a hmanna an rawn dil nghal tih a sawi a, sawrkar pawisa sanction-te chu April thlaa sanction hi Augut/Sept/October-ah an hmang ṭhin tih sawiin, nidang angin hmaihma chhanah inhmu thei nise chuan Delhi lama thuneitute pawh hemi chungchanga chhuahchhalh hial a duh thu a sawi.

Mizoram sawrkarin Covid-19 vanga sum a hman belhna ṭhenkhat pawh CM hian sawi langin, Supply Deptt.-in Covid-19 vanga sum a hman belh chu ₹24,56,27,802/- a ni tawh tih sawiin, Health Deptt.-in ₹19,57,15,000/- a hman belh tawh a, Disaster Management & Rehabilitation-ah pawh state sawrkar sum neih sa cheng nuai 700 chu central-in hman a phalsak a, LESDE-a Mizoram sum neihsa pawh central-in Covid-19 atan hman a phalsak angin free ration-ah ₹6,40,67,820/- leh an member tinte hnena ₹3,000 ṭheuh pek nan ₹14,87,94,000/- an hmang tawh tih a sawi a, Covid-19 dona ni lovah, RD Deptt.-ah kum 2019-20-a ni za inhlawhna atan cheng vbc. 52.44 mipui hnenah sem darh a ni a, 2020-21 atan cheng vbc. 115.74 mipui inhlawhna tur Mizoram sawrkar pek a ni tawh tih a sawi bawk.

Mizoram pawn Mizoram mi leh sate chu Mizorama an luh ngei ṭha an tih thu sawiin, an luh dan tur pawh kawng chitin rengin an ngaihtuahpui mek tih a sawi a, heta kan khung hranna tur pawh ngaihtuah tham a awm a, an inkhung hran chhung, chawlhkar 2 chhungin mi pakhat chawm nan ringawt pawh ₹4000/5000 vel hman a ngai dawn a, hetiang hian eng chen nge a kal dawn kan hre si lova, hei vang hian Covid-19 fund pawh theihtawpa ṭan lak a ngai a ni a ti a, mipuiten tha an thawhahte, an thawhlawm, an sum thawhah lawmthu a sawi a, central hotute nen an inbiaknaah pawh Zoram mipuite thuawih leh theihtawpa an beihna a sawi ṭhin thu a sawi bawk a, State khata hotu ber chu hlauhlawpa awm ngawt thu a awm lo, mahse mipuiin kan hai rual lohin khawvela mi sang tel an thih ruih ruih laiin chung chuan min hual a, lungmuanga ṭhut ngawt thu a awm lo a ti bawk a, a ṭha ber beisei chunga a chhe ber atan inbuatsaih a ngai a, ṭawngṭaina nena inhlan turin Zoram mipuite a sawm a ni.