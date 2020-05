India ramah Lockdown thawh lina kalpui a ni dawn

India ram pumah inkharkhip thawh lina (lockdown 4.0) kalpui a ni leh dawn tih Prime Minister chuan a sawi a, hetah hian inkaihhruaina dân thar a awm dawn tih sawiin, inkaihhruaina dan thar hi May ni 18 hmaa puanzar a nih tur thu a sawi.

Nizan Prime Minister-in ram mipuite hnena thuchah a sawinaah he thu hi a sawi a, lockdown thawh li-na chu state hrang hrangte rawtna neih aṭangin inkaihhruaina pawh siam a ni dawn tih a sawi a, Virus pakhatin khawvel a chawkbuai nasa tih sawiin, tunah chuan mahni sahimna zawngin mitinin indona angin he buaina thleng hi an hmachhawn mek a, he indona aṭanga kan him dan kawng hi zawn a ngai a ni tiin, Covid-19 hian min chhuahsan lawk dawn lova, min chamchilh rih dawn a, mahse he hri leng laka him hi kan tum tur a ni a, kan tumah kan chian a ṭul a ni a ti bawk.

He harsatna thleng mek hian mahni intodel a ṭulzia min zirtir a, chu chu he hri (coronavirus)-in thuchah a rawn ken chu a ni tih PM chuan a sawi a, Coronavirus len hma-in India chuan PPE, N95 mask te hi a siam lova, mahse tunah chuan India ramah hengte hi nitin nuai 2 siam chhuah mek a ni tawh a, he harsatna lo thlengah hian remchanna lak thiam a ṭul tih sawiin, he hri len hmaa khawvelin intodelna awmzia a hriat dan leh tuna kan hriat dan chu a danglam chho mek a ni a ti bawk.

PM chuan kum zabi 21-na hi India kum zabi tiin sawi a ni ṭhin a, ODF, TB, leh zeng hri umbo kawnga India hlawhtlinnate khawvelin a hria a, heng vang hian khawvelin India a chhoh en a, khawvelin India-ah rinna a nghat a ni a ti a, khawvela India dinhmun chu a sang zel a ni a ti.

India chu a intodelh dawn tih sawiin, intodelhna turin innghahna tur ban (pillar) panga – economy, Infrastructure, system, demography leh demand-te a awm tih sawiin, PM chuan ramchhunga harsatna thleng thei venna atana economic package cheng vaibelchhe nuai 20 turin kalpui a ni dawn tih a sawi a, he package hi loneitute leh hnathawktute tan a ni dawn tih a sawi a, he package chungchang kimchang zawk chu vawiin lamah Finance Minister-in a puan tur thu a sawi a, kum 6 kaltaa reform an siam avangin harsatna lo thleng meka thil kalpui dan a awlsam phah tih sawiin, office leh veivahna-te a chawl ṭhuap chungin mipuite tana an sum sem chuan mipuite hnen a thleng vek a ni a ti bawk.

PM chuan Economic package chuan ram dinhmun a siamṭhat theih tur thu sawiin, he harsatna thleng mekah hian tualchhunga mamawh inphuhruk tawnna pawimawhzia a lang tih a sawi a, tualchhung thil thar chhuah ngaihsan a ṭul tih sawiin, khawvel puma thil siamchhuaktute pawh tualchhung aṭanga inṭan vek an ni tih a sawi a, ramchhung mipuite chu mahni tualchhung thil siam chhuah lei uar turin a chah a, kan mawhphurhna chu mahni dinhmun siamṭhat tum a ni a, intodelh turin mitinin mawhphurhna kan neih a, tumna thar nena hmalam kan pan a ṭul a ni a ti.