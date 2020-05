Mizorama lo hawte sawrkar ruat quarantine centre-ah khung nghal tur:DC

Serchhip District Bawrhsap, Dr. Lalzirmawia Chhangte, IAS chuan state dang aṭanga Mizorama lo hawte chu khawi dang mah tlawh hmasa lova sawrkar ruat quarantine centre-a khung nghal tur a nih thu a tarlang.

District Bawrhsap hian nimin khan hemi chung-changah hian hriattirna a ti chhuak a, state pawn aṭangin Mizoramah mi an lo haw ṭhin tih sawiin, hetianga lo hawte hi Covid-19 laka mipuite kan him theih nan fimkhur thuah khawi dang mah tlawh hmasa loa sawrkar ruat quarantine centre-a khung nghal tur a nih thu leh an hriselna dinhmun ngun taka endik tur a ni tih a sawi a, hetihlai hian chutianga State dang aṭanga lo hawte’n quarantine centre-a awm lova mahni in emaw mahni duhna hmuna tawm an awm chuan mipui tan a him loh theih avangin hetiang mi an awm tih hriate chuan rang taka thuneitute hnena report nghal ṭhin turin a ngen a ni.

Niminpiaha Chief Secretary Lalnunmawia Chuaungo chuan sawrkarin quarantine facilities a neih zawng zawngah lo haw turte an lêng vek dawn lova, chu mai bakah hmun khata mi khunghran hi a risk a sân avangin mahni in lama inkhunghranna neite chu Village/Local Level Task Force-te hriatpuinain Home Quarantine phalsak an nih tur thu a sawi a a, hemi chungchang Zothlifim-in Serchhip District Bawrhsap a zawhchiannaah District Bawrhsap chuan Home Quarantine phal theih dan an la dawn loh thu a sawi a, Serchhip District-a state dang aṭanga rawn haw tur zat pawh chiang taka a la hriat theih loh thu sawiin, state dang aṭanga rawn haw tur list hi vawi khatah an dawn nghal loh thu leh an dawn chawp zel thu a sawi a, sawrkar laipuiin ram pawn (foreign country) aṭanga India mite hruaikir hna a thawh mekah pawh ram pawn aṭanga rawn kir tur official list an la dawng lo tih a sawi bawk.

Disaster Management & Rehabilitation Department-a Serchhip District Organiser, Vanlalduhi Ralte pawhin tun dinhmunah chuan State pawn aṭanga Serchhip District-a rawn haw turte chu home quarantine-a dah tumna an la neih loh thu sawiin, tun dinhmunah sawrkarin inkhung hranna (quarantine centre) a siamah mi 241 an awm theih thu leh mi 38 an awm mek thu a sawi a, a ṭul dan angin quarantine centre hi siam belh zel tumin ruahmanna an siam tawh tih a sawi a, state pawn aṭanga lo hawte hi an pelhe lohna turin hmalak an tum tih a sawi bawk.

He thu buatsaihlaia hriat theih chinah state pawn aṭanga Mizoram pana rawn haw mek zingah Serchhip District mi 42 an awm a, chungte chu – Tamil Nadu aṭangin 34, Puducherry aṭangin mi 2 leh Jharkhand aṭangin mi 6 an ni a, nimin tlai dar 4:30 thlenga India ram chhung hmun hrang hranga Mizorama hruai haw tur chhinchhiah zinga Serchhip District mi hi 426 an awm a, Mizoram pumah mi 9790 an awm tawh a ni.