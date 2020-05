Ni 2 chhungin Serchhip District-ah dân bawhchhia mi 49 man an ni

Mizoram Police chuan Covid-19 dona atan leh dan leh thupek kenkawh kawngah theihtawp a chhuah zel a, The Mizoram (Containment and Prevention of Covid-19) Ordinance 2020 hnuaiah Serchhip District-ah dan bawhchhia mi 49 man tawh niin, heng mite pawisa chawitir tlingkhawm zat chu Rs.17,500/- a tling tawh a ni.

Serchhip District-a hremna pek zingah hian mipui punkhawmnaa hmai tuam lova chhuak an tam ber a, mi 35-te man ni tawhin, heng mite hi Rs.100/- zel chawitir an ni a, hei bakah hian Central leh state sawrkarin Covid-19 darh zel tur vênna atana mipuite khuahkhirhna leh kaihhruaina dân a siam bawhchhia mi 14 man an ni bawk a, heng mite hi Rs.1,000/- ṭheuh chawitir an ni bawk a ni.

Serchhip District bikah hian Serchhipah dan bawh-chhia man hi an tam ber a, mi 44 an ni a, Chhingchhip-ah mi 3 man awmin, Thenzawlah mi 2 man an awm tawh bawk a ni.

Mizoram pumah chuan dân bawhchhia mi 1715 hrem an ni tawh a, heng mite pawisa chawi tir tlingkhawm zat chu Rs.4,05,400/- a tling tawh a, Police department thuchhuahin a tarlan danin Rs.100/- chawi theihna, mipui punkhawmna a hmui tuam lova awm hrem an tam ber a, a dawtah state sawrkar leh central sawrkarin lockdown kaihhruaina a siam leh Covid-19 darh zel tur venna atana inkaihhruaina a siam bawhchhia tam berin, inhnaih lutuka awm khapna dân, Rs.200 chawi theihna bawhchhia pathumna an awm a, nimin zing thleng khan vantlang hmuna chil chhak vanga hrem mi 7 an awm bawk.

Hetihlai hian nimin khan LH Shanliana, IGP (Law & Order) hovin Police Officer-ten Aizawl SP Conference Hall-ah COVID-19 darh zel tur vênna kawnga Police te hnathawh dan thlirhona hun an hmang a, he hunah hian Covid-19 hripui darh tur vengtute tura beihpui thlak mekah Mizoram khawthlang lam ramri venna kawnga thawk mekte thuamchak turin tunkar chhung hian Police tirh luh belh tum a ni tih sawilan a ni a, Khawthlang lam, a bikin Tripura leh Assam nena inrina Kanhmun a tunhnai aṭanga bungraw phur lirthei luh phal takna hmun leh a chheh vela dah turin Police-te hi thawn an ni dawn a. COVID-19 kaihhnawih duty bakah Police hna kal lai dang – Police Stations, hmun pawimawh ven hna, mi pawimawhte ven hna, Battalion Out Post te leh Police office hrang hrangte nitin chawl lovin thahnem ngai takin hna an thawk reng bawk tih tarlan a ni bawk.

Meeting-a tarlan a nih danin, tun dinhmunah police-te ramri duty-na hmun 145 awmah duty 790 an awm mek a, Law & Order duty point 161 awmah police duty 1523 an awm a, Quarantine Centre-a duty point 59 awmah police 233 an duty mek a, Covid-19 kai thei chhuina (Contact Tracing) hna thawk police duty 15 an awm bawk a, heti hian police duty post 365-a police duty zawng zawng chu 2561 an ni.

Covid-19 laka invenna hnathawh mekah hian duty laia thi police 4 an awm tawh a, heng mite hi constable Lalduhthlana Chhangte, (2nd Bn MAP); Hav. F. Lalthansanga (2nd Bn MAP), Const. Laltanpuia (Security Unit) leh Const. Eddie Saizamliana (5th IR Bn) te an ni a, nimin meetingah hian anmahni sûnna hun hman a ni.

Meeting-ah hian DIG (Northern Range) Lalbiak-thanga Khiangte Curfew leh inkharkhip inkaihruaina dan hman mek a sawifiah a. DIG, CID Neihchungnunga in COVID-19 hri laka mipui him na’n tha thlah lova hna thawh a ṭul zia a sawi a, Police-te chu fimkhur lehzual turin a chah a ni.