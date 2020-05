Sawrkar rate aia to-a tlan Maxi cab service-te an permit cancel sakah vau

Mamit District Transport Officer (DTO) C.Lalawmpuia chuan Mamit district chhunga Maxi cab service mekte zingah Covid-19 vanga sawrkar rate bithliah aia toa tlan luite chu an permit cancel-sak tura hma lak a ni ang, a ti.

Covid-19 hrileng vanga inkharkhip thawh 3-na kalpui mekah sorkar chuan khualzin phur lirthei, Maxi Cab-te chu hri len hmaa khualzin an phurh thin zatve chauh phur turin a ti a; hemi vang hian Mamit-a Maxi Cab service-te chuan Mamit leh Aizawl inkar chuan man chu a pangngai Rs.300 aṭangin Rs.500-ah tihsan an tum a. Hei hi mipui tan phur rit a nih bakah sawrkar dan bawhchhiatna a nih avangin hetianga khualzin phurh man tisangte chu an permit cancel-sak tura hmalak a nih tur thu Mamit DTO chuan a sawi a ni.

Mamit DTO chuan khualzin phur lirthei reng reng chu sawrkar-in rate a bituk angin an tlan tur a ni a, sawrkar rate aia sanga service te, sawrkar rate siam a hniam tih vanga service duh loh te chu dan phal loh a ni a, hetiang ti an awm chuan an permit thlenga cancel-sak theih an ni, a ti a. Maxi Cab-a chuang tur passenger-te pawhin ticket an la tur a ni, a ti bawk.

Nimin zing atang khan Mamit khawpuia Maxi cab service te chu an counter-ah ticket an pek chhuah dan leh sorkar rate-a an tlan leh tlan loh endik nghal a ni.