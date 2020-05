State dang atangin mi 926 lo haw tawh

Mizoram sawrkarin India hmarchhak state pali – Assam, Manipur, Meghalaya leh Tripura-a Mizoram mi tangkhangte haw a phalsak hnuah Vairengte kaltlangin mi 926 an rawn haw tawh.

Vairengte checkgate-a Medical duty officer Dr C Vanlalhlimpuia sawi danin, thenawm state-4 a Mizoram mi tangkhang hruai haw tak te hi Aizawl district mi tam berin, mi 420 an ni a; Lawngtlai district mi 165, Siaha district mi 120, Lunglei district mi 108, Kolasib district mi 50, Serchhip district mi 34, Champhai district mi 14, Mamit district mi 6, Saitual district mi 5 leh Khawzawl district mi 4 an ni a. Heti hian Tripura state aṭanga lo haw tur tih loh state dang aṭanga Mizoram a lo haw tur te chu an haw kim tawh nia hriat a ni. Nimin leh niminpiah thlengin Vairengte kaltlangin state pawn aṭanga lo haw belh emaw an awm loh thu Vairengte checkgate duty te chuan an sawi bawk.