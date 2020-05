Silchar atanga Mizorama lut ru man

Mizoram-ah hnamdang, Silchar atanga Mizoram-a lut ru an awm ngei tih Police Officer pakhat hnen aṭang thu dawn a ni tih DDK, Aizawl chuan a puang.

Mizoram sawrkarin Covid-19 leng mek avanga inkharkhipna thupek thawh thumna a tih chhuah hnuin The Mizoram (Containment & Prevention of Covid-19) Ordinace, 2020, sawrkarin inkaihhruaina dan hrang hrang a tih chhuah hmangin Mizoram pumah nimin thleng khan mi 3287 dan bawhchhiat vanga pawisa chawitir an ni tawh a, Pawisa chawitir tling khawm hi Rs.6,93,100/- a tling tih Police hotu chuan an sawi.

Aizawl khawpui chhung-ah tunah hian zone 8-ah Force hrang hrang aṭangin mi 329 an duty mek a, hetihlai hian Zone-3 biala Police Duty Dy. SP Fabian Lalfakawma chuan hnamdang, an ram aṭanga Aizawl khawpui chhunga lut ru man a nih thu a sawi.

Fabiana chuan an mi man hian, driving licence a neih ve thlap avangin truck-ah second driver intiin a rawn chhova, Aizawl-a veng pakhata a ṭhianpa Zakir Hussain Barbuia inah a thleng a, an awmna area Police Outpost OC hova statement lak a nih hnuin, LLTF-te chuan Local Quarantine angin an khung hrang a, LLTF-ten zing lam leh tlai lamah an check ziah thin thu sawiin, Covid-19 laka kan him theihna turin Veng tinin mahni Vengte venghim theih nan, tha thlah lova puanven sawi chhinga tih dan kan lo zir chhuah tawh hmanga kan in ven zui zel a tul tak zet thu a sawi bawk.