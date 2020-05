Tunhnaia Mizoram pawna tangkhang hruai haw zinga Covid-19 an vei leh vei loh finfiahna atana Lawngtlai aṭanga mi pathum leh Mamit aṭanga mi pakhatte chu Rapid Testing Kit hmanga endik an nih hnuah Zoram Medical College (ZMC)-a COVID-19 Testing Laboratory a finfiah tura swab sample thawnsak an ni a, heng sample thawn result hi chhuak tawhin, an vai hian an Negative vek a ni.

