Sawrkar laipuiin lockdown 4.0 kaihhruaina tichhuak

Sawrkar laipui chuan nizan khan May ni 31, 2020 thleng ramchhunga inkharkhipna (lockdown) kalpui leh tur a nih thu puangin, hemi atan hian inkaihhruaina a tichhuak.

Sawrkar laipuiin inkaih-hruaina a tihchhuahah chuan passenger phur thlawhtheihna leh metro rail service-te chu tihtawp chhunzawm zel a la ni a, zirna in pawh khar chhun-zawm zel tur la niin, online/distance learning chu kalpui chhunzawm a phalsak thung a, hotel leh restaurant-te pawh la khar chhunzawm tur a ni a, restaurant te chu home delivery an ti duh a nih chuan an choka-te hawn phalsak an ni a, cinema halls, shopping malls, gymnasiums, simming pool leh intihlimna hmun sang reng reng, auditorium, assembly halls leh hetiang lam chi hi khâr chhunzawm tur a ni a, sports complex leh stadium-te chu hawn phal a ni a, amaherawh-chu entu mipui awm phal a ni lo a, vantlang punkhawmna lam chi reng reng politics thil, infiamna, ennawm, zirna kaih-hnawih leh sakhaw kaihhnawiha punkhawm phal a la ni lova, sakhaw biakna hmunte pawh mipui tan khâr chunzawm a la ni dawn a ni.

He hri hluarna hmun ni lovah chuan state leh state inkara passenger phur lirthei leh bus-te chu state/UT-te ruahmanna-in kalpui theih a ni a, he hri hluarna hmunah chuan nitin mamawh thil pawimawh chiah kalpui phal a ni thung.

Sawrkar laipuiin inkaih-hruaina thar a siamah chuan zan curfew puangin, zan dar 7 leh zing dar 7 inkarah mi tumah chhuah phal loh chhunzawm a ni a, hei hi thuneitute chu an huam chhungah thupek chhuah turin a ti a, kum 65 chin chung lam, hriselna ṭhalo sa, naupai leh naupang kum 10 hnuai lamte chu hriselna leh thil pawimawh bikah lo chuan pawn chhuak lo turin a ti a ni.

Aarogya Setu mobile application chu he hrileng kai theihna hma taka hriat theihna a nih avangin Office leh hnathawhna hmun hrang hranga thawkte chu he application hi install se a ṭha tih tarlangin, District thuneitute pawh mipuite hnena he mobile application install tura thurawn pe turin a ti bawk.