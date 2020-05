VLTF-in kawngpuia hrui pawh leh movement permit pek kalpui zel dawn

Rampuma inkharkhip ṭum thumna (lockdown 3.0) kalpui mekah nimin khan Addl. DC, HD Lalpekmawia hovin, Serchhip khawpui chhunga Village Level Task Force (VLTF) on Covid-19 kalpui zel dan tur chungchang sawiho niin, VLTF te chuan kawngpuia hrui pawh leh movement permit pek chhuah hna thawk chhunzawm zel se an ti.

Meeting-ah hian Addl. DC chuan, May ni 4-17, 2020 chhunga lockdown kalpui tur a nih leh tak avangin sawrkar thuchhuakte zawm a ṭulzia a sawi a, state sawrkar-in inkaihhruaina dan a siamah VLTF-te chu mawhphurhna sang tak pek an nih thu a sawi a, lockdown hmasa-te chu VLTF leh khaw-tlang hruaitute leh tlawmngai pawl hrang hrangte thawh-hona leh inpekna avanga hlawhtling a nih ang bawkin tun lockdown-ah pawh hian ṭanrual leh ṭul a tih thu a sawi a ni.

He hunah hian Serchhip khawpui chhunga VLTF 11 aiawhte an tel a, Covid-19 laka invenna leh sawrkar thupek leh dante zawm tur chuan VLTF duty chhunzawm chu a la ṭul nia an hriat thu an sawi a, duty-na hmuna hrui pawh leh movement permit pek chungchang-ah vote lak niin, VLTF 11 kal aṭanga VLTF 6-in hrui pawh chhunzawm an duh avangin hrui pawh hi chhunzawm a ni dawn a, VLTF 8-ten veng danga kal dawna VLTF-te hnen aṭanga lehkha (movement permit) lak hmasak zel an la duh angin hei pawh hi kalpui chhunzawm a ni dawn a ni.

He hunah hian lockdown 3.0 chungchanga Mizoram sawrkar thupek chhuah leh The Mizoram (Containment and Prevention of Covid-19) Ordinance, 2020 zirhona neih niin, VLTF-te chu heng dan leh thupekte hi uluk taka zirchiang a, zawm turin ngen an ni. Hei bakah hian VLTF-te chu an huam chhungah mipuite hriat turin dawr hawn leh khar hun, mipui-te pawna chhuah chung-chang, social distancing leh vantlang hmuna hmai tuam, lirthei intlanchhawk leh zan lama curfew chungchangte zau leh zuala puan nise an ti a ni.

The Mizoram (Containment and Prevention of Covid-19) Ordinance, 2020 chuan VLTF Chairman, Vice Chairman leh Secretary-te chu dan bawhchhetute pawisa chawitir theihna thuneihna a pek thu te, he an thuneihnate hi thiam tak leh dik taka hmang tura ngen an ni a, pawisa chawitir an awm a nih chuan dik taka record vawng turin VLTF-te chu chah an ni bawk.

He inhmuhkhawmnaah hian Dr. Laldawngliana Sailo, Chief Medical Officer, Ser-chhip leh Victor Zothansanga, SDPO, Serchhip-ten thu an sawi bawk a ni.