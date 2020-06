AMC Councillor-in a bial chhunga veng pathum tan ambulance pathum a pe

Aizawl Municipal Council (AMC)-a Ward-V Councillor Rosiamngheta chuan a bial chhunga veng pathum – Electric, Chanmari leh Zarkawt vengte hnena Ambulance pakhat ṭheuh a pe.

Ambulance hlanna inkhawm hi GIG Motors, Edenthar-ah neih a ni a, he hun hi ex-Chief Minister, Lal Thanhawla, MPCC President ni bawk chuan a hmanpui a, Rosiamngheta chuan, “Mizoramah ambulance indaihlohna a nasa hle a, mi 65,000-in ambulance pakhat kan inṭawm mek avangin khawi hmunah pawh ambulance mamawhna hi a sâng hle a. Chuvangin, Property tax return kum 2 chhung khawl khawmin ka bial chhunga veng pathumte tan ambulance kan lei ta a ni. Miin tax a pek chuan a return a hmu ṭhin,” a ti a, “Politics hi eizawnna a ni lova, mahni inchhek arbawmna tur a ni hek lo. Mahni mihring puite tan, mipuite tana rawngbawlna a ni. Mihring ropuina hi sum leh paia teh lovin, a mihring puite hnena a pekchhuahah teh zawk tur a ni,” a ti bawk.

Ambulance a pek chu pawn lam hire-na rate aia 50% a hniam tur leh, mi retheiten a zar an zo theih nan BPL-te chu a thlâwna phur zel tura a duh thu a sawi a, Ambulance chu hlawkna nei lo, hloh chuang si lova kalpui a duh thu sawiin, a hlawkna lam aiin a ṭangkaina teh turin a chah bawk a ni.

Lal Thanhawla pawhin thusawiin, “Politics hi ringtute tan chuan rawngbawlna a ni. Rosiamngheta hian mipui tan a ngaihtuahna a hmang nasa hle a, kawng tam takin a luangchhuak ṭhin a. COVID-19 chungchangah pawh hian sawrkar official ni si loah chuan Rosiamngheta aia luangchhuak nasa an awm kher lo mai thei,” a ti a, Covid-19 chungchang sawiin, “Sawrkar hi puihbawm a ngai hle. He hrileng chungchangah hian sawrkar hi dem tum tan chuan demna tur a tam ang. Mahse, kan la tawn ngai loh thil a nih avangin inbuatsaih thiam a har a, engemawchen kan hriatthiam a ngai,” a ti bawk.

Electric, Chanmari leh Zarkawt khawtlang hruaitute hian an Ambulance tur ṭheuhte hi an khalh haw nghal a, Rosiamngheta hian a vailiam a, Ambulance hi Eeco Van niin, damlo mutna tur khum bakah Oxygen bur dah sa vek a ni a, ambulance pakhat atan hian cheng nuai 6 chuang ṭheuh sen a ni.