Covid-19 positive hmuhchhuah thar, Aizawl 8 leh Mamit 1

Tukina Covid-19 positive 9 hmuhchhuah tharte kha Aizawl District 8 leh Mamit District 8 niin, mipa 2 leh hmeichhia 7 an ni a, Delhi atanga lo haw hi 5 an ni a, 3 hi Maharastra leh 1 hi West Bengal atanga rawn kir an ni.

An vai hian kum 22-46 inkar an ni a, quarantine centre-a awm 8 leh home quarantine-a awm pakhat niin, 8-te hi an taksaah natna langchhuak a awm lova, pakhat hi damlo sa, ZMC-a enkawl lai a ni tih sawrkar thuchhuah chuan a tarlang.

Sample test zat hi 135 niin, nimin khan khawl thar bun hna thawh a nih avangin sample test tam theih a ni lova, khawl thar hi bun zawh a nih hunah chuan ni khatah sample 1000 vel a test theih tawh dawn a ni.