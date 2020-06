Swab Sample lak tawh 238 aṭangin 153 result hre tawh

Nimina District Bawrhsap, Dr. Lalzirmawia Chhangte-in thuthar

lakhawmtute a kawmnaa report-a tarlan a nih danin, tun dinhmunah Serchhip District aṭanga ZMC-a RT-PCR khawla endik tura swab sample lak tawh zat chu 238 a ni a, heng aṭanga 153 hi report dawn tawh niin, nimin thleng khan result nghah lai 75 a awm.

Hetihlai hian nimin thleng khan Serchhipa khung hran mek hi mi 360 awmin, Government Quarantine

Facility-ah mi 175, Community Quarantine Facility-ah mi 125 leh Home Quarantine hi mi 60 an awm a,

Home Quarantine-a mi 60 zinga mi 45-te hi Quarantine facility-a ni 14 hun hmang zo tawh, inkhung hran dan kaihhruaina zawma mahni in lama ni 7 inkhung chhunzawm mekte an ni.