June ni 30 thleng Total Lockdown kalpui chhunzawm a ni dawn

Covid-19 hripui leng avanga Mizorama inkhar-khip kal mek, June ni 8 zanlai aṭanga ṭan chu naktuk, Thawh-lehni aṭanga chhunzawmin June ni 30 thleng a awh ang.

Sawrkar hotute sawi danin Inrinni zan thleng khan swab sample 7,500 vel zet RT-PCR hmanga endik tawh a ni a, tunah hian sample 4,000 vel la endik tur a awm mek bawk a. Hapta khat chhung vel inkhar-khip chhung hian endik fel hman an beisei thu an sawi a ni.

Nimin khan Thawhlehni aṭanga ṭan tur inkharkhip kaihhruaina chu Chief Secretary Lalnunmawia Chuaungo-in a tichhuak a, a hma nen danglamna vak a awm lova, nitin mamawh leh eichawp phurh luhna Vairengte, Bairabi leh Kanhmuna luhna tih loh ramri dang zawng zawng khâr chhunzawm tur a ni a, Lengpui ṭumhmun hawn chhunzawm a ni dawn bawk a, sikul leh sakhaw biakin khar chhunzawm tur a ni.

Aizawl Municipal huam chhung, District khawpui leh district bawrhsapin kal phal lohna hmun (Containment Area)-a a puan te aṭangin luh leh chhuah (zin veivah) khap a ni. Hei hian he inkharkhip hma-a zin chhuak te hawna, damlohna (medical emergency) leh chhiat tawh thil-a chhungkhat hnaivai te veivahna a huam lovang. Amaherawhchu, an awmna bawrhsap phalna, LLTF/VLTF te kaltlangin dil tur a ni ang. Aizawl Municipal Area, District Headquarters leh Deputy Commissionerin Containment Area-a a puan ah te chuan lirthei hmanga mipui chetvel khap tlat a ni a, hetihlai hian chhuah phalna-in a huam loh zingah hminghmerh-a duty tura ruat (detailment order nei) sawrkar hnathawkte office kal leh haw, Medical leh veterinary emergency duty leh hospital-a thawk te, Bank, insurance, ATM, postal, telecom service provider hnathawk te, Print & electronic media, cable leh internet services a thawk te, Bawnghnute sem leh bawlhhlawh paih,, Petrol pump leh LPG delivery a thawktute, Courier, home delivery leh e-commerce service te leh Private security service te, Mizorarn Bar Association hnuaia practicing Advocate te, court a an inlan a ṭul ni atan chauh. Hengte hian an court ni a ni ngei tih finfiahna, cause list an keng ngei tur a ni a, District hrang hranga MSACS hnuaia ART, OST leh syringe needle exchange kalpui tura ruatbik NGO member te, Pastor, kohhran upa leh rawng-bawltute ṭul bik thila kohhranin rilru leh thlarau lama harsatna tawkte tana rawngbawl tura a ruat bik te, Kohhran lehkha, hemi atan bika siam an nei tur a ni a ti a, State leh Central Board hnuaia Class X leh XII board examination, ni 1.7.2020 aṭanga ṭan tur buaipuitu official, zirtirtu leh zirlai exarn tur te leh an kalvelna lirthei te a huam lo a ni.

Sawrkar office kalpui dan tur chungchangah Group A officer, Aizawl leh District Headquarter danga thawkte chu dân pangngaiin office kal tur a ni a, Group B chu 50% in an inkalchhawk ang a, Group C & D staff te erawh chu hmun thuma ṭhena hmun khat zelin an inkalchhawk ang a. Secretary, Head of Department emaw Head of Office ten inkalchhawk dan tur an ruahman ang. A lul dan azirin Group B, C & D te chu a chunga tarlan aia tam pawh kal turin a ruahman theih ang. Constitutional body te leh Mizoram sawrkar hnuaia board, corporation leh statutory body te pawh hetiang hian an kal ang.

Aizawl Municipal huamchhung leh District khawpui aṭanga feh turte chuan zing dar 4:30 – 7:00 inkarah khawpui an chhuahsan fel hman tur a ni a, tlai dar 5 – 7:30 inkarah an in an haw thlengfel leh tur a ni tih pawh a tel leh a, inneih inkhawm leh mitthi vuina-ah mi 35 aia tam punkhawm khap a ni. Hei hi Kohhran leh khawtlang hruaitute’n khauh taka kalpui tura beisei an ni.

Aizawl, Municipal huamchhung, District khawpui leh bawrhsapin containment area-a a puanah te dawr leh sumdawnna hmun hawn khap a ni, amaherawhchu, nitin mamawh zawrhna dawr, mihring leh ran damdawi dawr, clinic-te, thlai chi leh leiṭha zawrhna, kut hnathawktu te hmanraw zawrhna, ranchaw zawrhna leh bungraw phur marnawh oil, spare parts leh hna thawhna atana mamawh – leirawhchan, cement, iron rod leh in sakna bungraw zawrhna dawrte chu bawrhsap leh LLTF/VLTF te ruahmanna siam angin hawn theih a ni ang a. Mimal eizawnna hna (cottage & home based industrial units) heng – puanṭhui, puantah, carpentry, fabrication, chhangurna leh a dangte chu phalna hranpa lak ngai lovin kalpui theih a ni a. Dawr zawng zawng (damdawi dawr tiam lovin) chu tlai dar 5:00-ah khar vek tur a ni.

Aizawl Municipal huamchhung, District khawpui leh bawrhsapin containment area-a a puan chhunga ram hmasawnna hna leh mimal hna kal laklawh, chhunzawm lohva chhiatna thlen palh theite chu LLTF/VLTF te hriatpuina-a chhunzawm theih a ni ang a, hnathawktute veivah chungchang pawh anni remtihna anga kalpui tur a ni a, hnathawhna hmun ah hian mi 5 (panga) aia tam thawh phal a ni lovang a, social distancing an zawm tur a ni.

Pawn chhuak tur reng reng chuan (face mask emaw hmanraw dang hmangin) hmai an tuam ngei tur a ni a, Hmuituamna hian hmui leh hnar a khuh ngei tur a ni a, vantlang hmun dawr, pisa, damdawiin a kalte chu metre hnih tala inhlata awm tur a ni.