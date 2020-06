Serchhipah Covid-19 vei 2 hmuh belh

Inrinni zing khan ZMC-a sample endik 954 aṭangin Covid-19 vei 10 hmuhchhuah a ni a, mipa 4 leh hmeichhe 6 an ni a, nimin zing khan sample 638 endik zingah Covid-19 vei pakhat hmuhchhuah thar a ni bawk a, Inrinni zinga Covid-19 vei hmuhchhuahah hian Serchhip District mi pahnih an tel a ni.

Serchhip District-a Covid-19 vei hmuhchhuah thar 2 te hi Maharasthra aṭanga rawn haw niin, Govt Serchhip College Quarantine Facility-a awm lai an ni a, symptom leh in-sawiselna engmah an nei lova, tun dinhmunah ngaihtuah-awm an ni lova, Covid Care Centre, Serchhip ah enkawl zui an ni tih Serchhip District Bawrhsap Dr. Lalzirmawia Chhangte chuan a sawi a ni.

Govt. Serchhip College-a khunghrante zinga Covid-19 vei hmuhchhuah a nih avang hian District Bawrhsap chuan Regulation 11 (1) of the Mizoram Epidemic Diseases (COVID-19) Regulations, 2020-in thuneihna a pek angin khunghran mekte awmna Govt. SerchhipbCollege Academic Building chu Containment Unit-ah puangin, a chhehvel ram – College Main Gate bul chowkidar quarters chhak zawl aṭanga inṭanin bridge ban lai takah chho zelin bung kung huamin waiting shed hrul aṭanga khawchhak lam, library peng leh basketball court panna kawng peng ṭhuama kal zelin, volleyball court huam telin, Volleyball court aṭanga khawthlang lamah kal lehin, a bul ṭanna lei laihzawl chin thleng chu Containment Zone-ah a puang bawk a ni.

District Bawrhsap chuan Govt. Serchhip College Academic Building chu thuleh awm hma chu hman theih loh tura khar a ni tih a tarlang a, Containment-Zone ah lirthei eng chi pawh veivah khap a nih thu tarlangin, Executive Magistrate, Health, Police leh Fire & Emergency Services hnathawkte, DC hriatpuinaa khunghrante ei in mamawh buaipuitute leh DC-in a bika phalna a pek te a huam tih a tarlang a, hemi huam chhunga mihring chengte leh official duty te chu Aarogya setu app-ah in register vek tur a ni tih a tarlang a, khuahkhirhna thupek bawhchhia apiang chu Sec. 188 IPC hmanga hrem theih an ni tih a tarlang bawk.