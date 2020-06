Mi 25-te sample lak nawnsak leh

Serchhip District-a Covid-19 vei hmuhchhuah thar mi pahnihte khung hranna, Govt. Serchhip College-a khung hrang zinga ṭhenkhat chu RT-PCR-a test turin an sample laksak nawn leh an ni.

Inrinni zing khan Govt. Serchhip College-a khung hran zinga pahnih chu Covid-19 vei an ni tih hmuhchhuah a nih avangin RT-PCR-a sample test tawh hnu mi 25-te sample chu lak nawn leh niin thudawn a ni a, a hmaa sample lak tawh sate nen Inrinni khan sample 48 chu ZMC-ah thawn leh a ni.

Heti hian state pawn aṭanga Serchhip district mi rawn haw, khung hrante aṭangin sample 426 lak tawh niin, result hriat tawh hi 358 a ni a, result nghah mek 50 a la awm a, result hriat tawh zingah hian Covid-19 vei 3 hmuh-chhuah a ni tawh a, nimin khan sample lak leh hmabak hi 11 an la awm mek a ni.

Nimin thleng khan Serchhip District-ah khung hran mek mi 136 an la awm a, mahni ina inkhung hrang (home quarantine) mi 21, govt. quarantine facility-a awm mi 101, community quarantine facility-ah mi 6 leh isolation centre-ah mi 8, an vaiin mi 136 khung hran mek an la awm a ni.