Mi 9 swab sample lak belh leh

Mizoram pawn aṭanga rawn haw, Serchhip District mi leh sa khung hran mek zinga mi pakua-te swab sample chu nimin khan lak belh leh a ni.

Tun dinhmunah Serchhip District-a khung hran zinga a tam zawkte swab sample chu lak zawh tawh a nih bakah a tam zawk result hi a chhuak tawh a, nimin khan mi 9-te swab sample lak belh leh niin, heti hian khung hran mek zingah sample lak loh mi pahnih an la awm a, nimina sample 9 lak belh tel lo hian ZMC-a sample thawn tawh result nghah mek hi 48 a la awm a ni.

Hetihlai hian khung hran zingah RT-PCR-a sample test-a Covid-19 vei lo tih finfiah zinga inkhung hran hun hmang zo-te chuan quarantine centre an chhuahsan zel a, nimin khan Thenzawl Ayush Hospital quarantine centre aṭangin mi 2 leh Thenzawla Ayush Hospital Covid Care Centre aṭangin mi 2 chhuahtir leh an ni a, heti hian tun dinhmunah Serchhip District-ah Home quarantine mi 21, Govt. Facility-a khung hran mi 99 leh Community Quarantine facility-a khung hran mi 6 bakah, Isolation centre-a dah mi 6 an awm mek a ni.