Serchhip khawpuiah VLTF-te duty leh tan

Mizoram sawrkarin June ni 9 aṭanga Total Lockdown a puan hnuah vawiin aṭang khan Serchhip khawpui chhungah Village Level Task Force (VLTF) hrang hrangten an huamchhungah ṭheuh duty an kalpui leh ṭan.

District Level Task Force ṭhukhawmin Serchhip khaw chhunga VLTF-te chu an duty-na hmunah ṭheuh hrui pawta duty leh tura a beisei angin nimin zingkar aṭang khan VLTF hrang hrangte hian an duty-na hmunah lirtheia tlan chhuakten chhuah phalna an neih leh neih loh endik nan hrui pawtin an duty ṭhinna hmunah an duty chhunzawm leh hlawm a, hetihrual hian VLTF-te hian thil ṭula chhuak tur leh feh kal turte hnena permit pek hna an thawh bawk.

Hei bakah VLTF-te hian an huamchhunga dawr inhawn dan tur leh bazar kalpui dan turah ruahmanna an siam bawk a, hriat theih chinah Serchhip-I, Serchhip-III, Serchhip-IV, Serchhip-V leh New Serchhip South-te chuan an huam chhungah dawr inhawn hunbi siam lovin, sawrkarin dawr inhawn a phalsakte chu nilenga inhawn an phalsak a, hetihlai hian Serchhip-VII chuan dawrkawn lunlaia mite chu a inchhawkin inhawn an phalsak a, AOC-ah leh Chanmari-ah a hranin sa leh chawhmeh bazar hun an siam a, an huam chhunga hardware dawrte pawh insak phalna neiten in sakna tur bungrua an lak chhung inhawn zawk an phalsak bawk a, Serchhip-VIII VLTF chuan Zing dar 6-9 le tlai dar 3-6 inkar nitin dawr hawn hun an siam a, vengchhungah bazar hun hran siam lovin, chawhmeh zuarte chu ina kal kualin inzawrh an phalsak a, New Serchhip North VLTF chuan zing dar 6 – 10 thleng nitin mamawh zawrhna dawr leh chawhmeh zuarte tan hun an hawng bawk a, VLTF hrang hrangte hian an huam chhunga bazar hun an siamah veng dang mi an veng bazara thil lei tura kal an phal lo hlawm a ni.

Nimin khan Serchhip-II leh Serchhip-V VLTF-te hian duty an la ṭan lova, heng VLTF pahnihte pawh hian vawiin lamah duty hi kalpui ṭan an tum bawk a ni.