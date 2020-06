Total Lockdown puan hnuah mipui vak chhuak tlem phah

Nizan (June ni 9 zan dar 12:00) aṭanga Mizoram sawrkarin Total Lockdown a puan hnuah Serchhip khawpui chhungah mipui vak chhuak an tlem phah.

Mizoram sawrkarin Total Lockdown puangin, tukin zing lam dar 1 pelh hnua inkaihhruaina pawh a tichhuak a, Total Lockdown kalpui dan turah hian District thuneitute leh VLTF lamin an huam chhunga ruahmanna an siam tur dah engemawzat a awm a, District Level Task Force leh Village Level Task Force-te hian ruahmanna an la neih hlawm loh avangin tukin dar 9 hnu lama Zothlifim palaiin a tlawhkual chinah chuan VLTF duty hmuh tur an la awm lova, Police lam erawhchu hmun lûnlai deuhah an duty thung a, mipui veivak leh lirthei tlan vel a tlem hle a, a chhuak awmchhunte pawh Office kal tur leh hnathawka chhuakte an ni tlangpui.

District leh Veng chhunga lockdown kalpui dan tur chungchanga kaihhruaina siam a la nih loh avangin veng ṭhenkhatah chuan nitin mamawh zawrhna dawrte an inhawng a, veng ṭhenkhatah chuan dawr inhawng hmuh tur an awm lo thung a, hetihlai hian khawpui chhunga hna thawk hmuh tur an awm nual a, khawpui chhunga sawrkar office leh bank-te, Petrol pump-te chu sawrkarin inkaihhruaina a siama inhawng tura tih an nih angin an inhawng a ni.

Tun mai khan District Bawrhsap chuan thupek siamin, District Level-a inkaihhruaina siam a nih hma chuan State sawrkar kaihhruaina siam chu a nihna anga hman rih tur tih a sawi a, District Level Task Force-in lockdown kalpui dan tur rela an ṭhutkhawm hnuah an thurel zulzuiin VLTF hrang hrangte pawhin an huamchhunga kalpui dan tur an rel ve leh ang.