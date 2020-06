State pawna tangkhang lo thlen belh zel

Delhi-a Mizoram mi leh sa tangkhang mi 1,436 te chuan Inrinni zan zanlai pelh hret khan Bairabi rel chawlhhmun an thleng a, an zinga Serchhip District mi 47-te chuan nimin tlai khan Serchhip an rawn thleng a ni.

Delhi, Pubjab leh Haryana aṭanga rawn haw Serchhip District mi leh sate chu nizan khan Community Quarantine Facility-atana siam, Serchhip Kawn-pui Kohhran Hall-a mi 42 dah luh an ni a, mi 4 chu mahni in lama inkhung hrang (home quarantine) tura tih niin, RAT reactive pakhat a awm a, hei hi Isolation-ah dah a ni a, an vaiin 47 an ni.

Zirtawpni zan khan Marian high School-ah Karnataka aṭanga lo haw mi 52-te pawhin Serchhip an rawn thleng a, anmahni dahhranna tura ruahman Marian High School-ah mi 45 dah an ni a, mi 3 (chhungkua) te chu Khawte-tlang-a Tourist Lodge-ah dahluh niin midang 2-te erawh chu Home Quarantine tura tih an ni a, hetihlai hian RAT reactive mi 2 awm chu Inrinni tlai khan Tarpitlanga Isolation centre-ah dah hran an ni a, an sample hi ZMC-a test tura thawn a ni a, nimin tlai thleng khan result hi a la hriat theih rih loh a ni.

Gujarat, Madhya Pradesh leh Andra Pradesh aṭanga rawn haw mi 36 te pawhin Inrinni zing khawvar hnu khan Serchhip an rawn thleng ve leh bawk a, heng mite hi Govt. Serchhip College-ah mi 29 leh Tourist Lodge-ah mi 7 dahluh an ni a, heng mite hi an hriselna dinhmun enfiah leh niin an zinga mi pakhat chu RAT reactive a nih avangin a sample hi ZMC-ah thawn a ni bawk a, ani pawh hi tarpitlanga Isolation Centre-ah dah rih a ni.

Hetihlai hian Medical Department hotute chuan tangkhang lo hawte endikna atana hman Rapid Antibudy Test (RAT) hi Covid-19 vei thei dinhmuna dingte enfiahna hmasa atan hman a ni a, RAT-a reactive te hian Covid-19 an vei tihna a ni lova, natna dang vang pawhin a reactive thei tih an sawi a, amaherawhchu fimkhur thu hlaah reactive-te hi chu dah hran rih an ni tih an sawi a, an swab sample hi ZMC-ah RT-PCR hmanga enfiah tura thawn an ni a, result a zirin khung hran zui an ngai kher lo thei tih an sawi a, tuna Serchhip District-a reactive-te hi an taksaah Covid-19 veite natna lan chhuahdan (symptom) a awm lo niin an sawi bawk.

Delhi aṭanga lo thlengte hi Bairabi rel chawlhhmunah hian Kolasib district bawrhsap Dr. H. Lalthlangliana hovin thawktu hrang hrang te’n an lo hmuak a, rel aṭanga an chhuk veleh endikna hmun hrang hrang 10 ruahman sa-ah endik nghal zel an ni a, endik zat chhinchiah a nih danin Aizawl district mi 597, Champhai district mi 106, Hnahthial district mi 6, Serchhip district mi 48, Khawzawl district mi 37, Kolasib district mi 90, Lawngtlai district mi 117, Lunglei district mi 110, Mamit district mi 60, Saitual district mi 30 leh Siaha district mi 235, an vaiin mi 1,436 an ni.

Bairabi rel chawlhhmunah hian ei leh in lo buatsaihsak an ni a, endikna hmun 10 a endik an nih hnu hian sawrkarin an district ṭheuha an hawna tur Bus a ruahman sak hmangin Liason officer leh vengtute kaihhruaina hnuaiah thawn chhuah an ni a, Delhi aṭanga rawn thlengte hi a tira rawn haw tura in-report zat hriatlawk sa aia an tam avangin sawrkar inpuahchahna nen a inmil lo deuh hlek a, mahse harsatna lian tham awm lovin ruahman-na ṭha tak nen chinfel a ni.