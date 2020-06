Nimin tlai thlenga Health Department lamin an chhinchhiah danin, state pawna tangkhang Mizorama lo haw zingah Serchhip District-ah khung hran 211 an awm.

Heng zingah Home Quarantine-a awm mi 50 an awm a, Government Quarantine Facility-ah 87 awmin, Community Quarantine Facility-ah 71 an awm a, Isolation-a dah mi 3 an awm bawk a, Home Quarantine an tamna chhan hi a lo thleng hmasa, Quarantine facility-a an awm hun chhung hmang zote Home Quarantine-a awm tura chhuahtir an nih tawh vang a ni a. Hemi report-ah hian nimin tlaia Delhi aṭanga lo thleng mi 47-te leh nizana Kolkata aṭanga lo thleng mi 5-te an tel lova, Kolkata aṭanga lo thleng mi 5-te hi Agri. Rest House-ah dah an ni a, hengte nen hian an vaiin Serchhip District-ah khung hran mek

263 an awm mek niin hriat a ni.