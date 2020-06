Serchhipa khung hran mek zinga mi 77 te swab sample test result nghak mek

Mizoram pawna tangkhang hruai haw zinga Serchhip District-a khunghran zinga mi, Covid-19 an vei leh vei loh endik tura Zoram Medical College (ZMC)-a Swab Sample test tura thawn 77-te result chu nghah mek a ni a, nimin lama test hman a nih loh avangin tukin lam hian result hi hriat theih a la ni lo a ni.

Heng Swab sample result nghah mekte hi Zirtawpnia sample laksakte kha an ni a, ZMC-ah District hrang hrang aṭanga sample test tur thawn a tam deuh avangin Serchhip District aṭanga sample thawn aia hmaa thawnte sample test a ngaih avangin helama sample buaipuitute beisei aiin result hi a chhuak tlai a, ZMC lam hian Inrinni khan June ni 3 vela District dang aṭanga sample thawnte an test niin hriat a ni.

ZMC chuan District hrang hrang aṭanga sample an dawnte test hun tur a siam a, hetah hian Serchhip District-a sample thawnte test hun tur chu Nilaini leh Inrinni a ni tawh dawn a, he sample test dan tur ruahmanna hi tunkar aṭang hian hman ṭan tum a ni.

Nimin thleng kan Ser-chhip District-ah khung hran mek, 363 an awm a, in lama inkhung hrang (Home quarantine) mi 21, Govt. Quarantine Facility-ah mi 185, Community Quarantine Facilities-ah mi 136 leh Isolation centre-ah mi 21 khung hran mek an awm a ni.

Hetihlai hian quarantine centre hrang hrangah khung hran mek engemawzatPolice-te tan hmun ruahmansakin, ni leng zankhuain Police lam hian venhim hna an thawk a ni.