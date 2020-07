Serchhip District chhunga a thlâwna zirlaibu sem chhuah tur vai liam

Nimin chawhma dar 10:30 khan Samagra Shiksha hnuaia Serchhip District chhunga Primary School leh Middle School zirlaite hnena a thlawna zirlaibu sem tur chu Zohmangaihi, DPC, Samagra Shiksha, Serchhip District chuan a vai liam.

A thlawna zirlaibu sem tur vai liamna hun tawi hi Samagra Shiksha Serchhip District Project Office tualah neih niin, Vanlalchhana, Addl. DPC chuan Serchhip District chhunga sawrkar Primary School 64 leh Middle School 60-a zirlai 1818-te hnenah zirlaibu hi a thlawna sem tur a ni tih a sawi a, kumtina zirlaite hnena a thlâwna zirlaibu sem ṭhin chu kuminah hripui leng avangin a hun takah sem theih a ni lo tih sawiin, pawi an tih thu a sawi a, nimin khan zirlaibute hi a semna tur school-ah te a thlen hman vek a beisei thu a sawi.

Hemi hnu hian Zohma-ngaihi, DPC chuan zirlaibu sem chhuah turte hi a vai liam a, pick-up truck 10 leh Sumo 2 hmangin zirlaibu sem turte hi phurh chhuah a ni a, zirlaibu a thlawna sem turah hian pawl 1-5 thlengin an dawng kim a, pawl 6-8 hian an zirlaibu tur an dawng kim vek lo thung a ni.

Hri leng vanga a hun takah zirlaibu sem chhuah theih loh mahse Department hotuten a hma thei anga sem chhuah a nih theih nan hma an la a, tuna zirlaibu sem chhuah theih a ni ta chu lawmawm an tih thu thawktute chuan an sawi a, District chhunga zirlai, zirlaibu dawng zawng zawngten ṭangkai taka an zirlai zir chhunzawmna atana an hman theihna tur leh zirlaibu sem chhuah ang angte kim taka an dawn theih ngei an beisei thu an sawi a ni.

He hunah hian Samagra Shiksha District Project Office-a thawktute leh thuthar lakhawmtu ṭhenkhat an tel a ni.

A thlawna zirlaibu sem chhuah turte:

CLASS – I

1 Kumtluang – 1 (Mizo)

2 Marigold – 1 (Eng)

3 Maths Magic – 1

4 Maths Magic – 1 (English)

CLASS – II

1 Kumtluang – 2 (Mizo)

2 Marigold – 2 (Eng)

3 Maths Magic – 2

Maths Magic – 2 (English)

CLASS – III

1 Kumtluang – 3 (Mizo)

2 Marigold – 3 (Eng)

3 Maths Magic – 3

4 Maths Magic – 3 (English)

5 Hawivelila

6 Looking around

CLASS – IV

1 Kumtluang – 4 (Mizo)

2 Marigold – 4 (Eng)

3 Maths Magic – 4

4 Maths Magic – 4(English)

5 Hawivelila

6 Looking around-4

CLASS -V

1 Kumtluang – 5 (Mizo)

2 Marigold – 5 (Eng)

3 Maths Magic – 5

4 Maths Magic – 5 (English)

5 Hawivelila

6 Looking Around -5

7 Jyotir Maym -5

CLASS – VI

1 Kumtluang -6

2 Honey Suckle

3 Science – 6

4 Mathematics – 6

5 The Earth our Habitat-Geography

6 Whiz Kid – 6

CLASS – VII

1 Kumtluang – 7

2 Honey Com

3 Sciennce – 7

4 Mathematics – 7

5 Our Environment-Geography

6 Whiz Kid – 7

CLASS – VIII

1 Kumtluang – 8

2 Honey Dew

3 Sciennce – 8

4 Mathematics -8

5 Resource & Development-Geography

6 Whiz Kid – 8