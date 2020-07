Serchhip District-ah Covid-19 vei awm tawhlo

Serchhip District-a Covid-19 vei mi 3-te chuan nimin khan anmahni enkawlna hmun, Dedicated Covid Health Centre, Tarpitlanga aṭangin dam takin chhuahtir an ni ta a, nimina chhuak pathum zinga pakhat hi Zoram Medical College (ZMC) aṭanga dama chhuak tawh, in lama inenkawl aia DCHC-a dah zui tak a ni a, heti hian Serchhip District chhungah Covid-19 vei an awm ta lo a ni.

DCHC, Serchhipa enkawl mi pahnihte hi an Swab Sample ṭum hnih endikah an negative tawh avang leh a hnua enthlak zui hnuah pawh natna an neih tawh loh avangin nimin khan chhuahtir an ni a, fimkhur thilah anmahni in lamah ni 7 chhung la inkhung leh rih tura tih an ni a. Hemi rual hian Serchhip District-a Covid-19 vei hmuh chhuah hmasak ber, ZMC-a enkawl dam a nih hnua ZMC aṭanga dama chhuahtir tawh, in lama inenkawl zui aia DCHC lama dah zui tak pawh nimin vek khan chhuahtir a ni bawk a ni.

Serchhip district-ah swab sample 466 test tawh niin, result hriat vek tawh a ni a, sample lak hmabak 39 a la awm a.

Tunah hian Home quarantine mek 28 leh Facility Centre a awm 27 an awm mek a, nimin khan khung hranna aṭanga chhuahtir pakhat leh dah luh thar pakhat an awm a ni.

Nimina damlo chhuah tirnaah hian Dr. ZD. Lalmuanawma, DMS, Dr. Lalhlunpuii, SMO, Dr. K. Lallawmzuala, Specialist, i/c DCHC leh medical thawktu dangte an tel a, DCHC-a Covid-19 veite riahchilha enkawltute pawh an swab sample test-ah negative vak mahse la khung hran zui an ni rih dawn a ni.