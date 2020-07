Serchhip District Bawrhsap tharin mawhphurhna a la tan

Nimin khan Serchhip District Bawrhsap thar tura dah, Kumar Abhishek, IAS chuan, Dr. Lalzirmawia Chhangte, IAS hnen aṭangin Serchhip District Bawrhsap mawhphurhna a la ṭan.

Kumar Abhishek hi Delhi chhuak niin, kum 2016-ah IAS a tling a, AGMUT Cadre a ni.

October, 2018 aṭang khan CEO, Mizoram-ah attached niin, MLA General Election leh MP Lok Sabha Election-te neih fel a nih hnuah Phailengah SDO-in a awm zui leh a, chumi hnuah Aizawl District Addl. DC-in a awm leh a, June ni 18, 2020-a sawrkar thuchhuak angin Serchhip Deputy Commissioner hna chelh tura ruat a ni a, nimin khan a hna thar hi a rawn zawm ta a ni.

Kumar Abhishek nupui Neetisha Verma hi IRS niin, Assistant Commissioner of Custom, Mizoram hna a chelh mek a. Tun lai hian Asst. Commissioner of Custom, Manipur mawhphurhna a chelh kawp bawk a, nimina a hna thar a rawn zawm hian a nupui-in a rawn ṭawiawm nghe nghe a ni.