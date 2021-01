Boxer-te training theihna turin Serchhip Boxing Hall hawng leh

Nimin tlai dar 3 aṭang khan Serchhip Boxing Hall, New Serchhip Venglaia mi chu Boxer a duh apiang tana Training theih turin hawn a ni leh ta.

Boxing Hall hawngtu LPS Pro-Fight a vawi 4 lai Light Heavyweight Champion lo ni tawh Abel Lalawmawia chuan “Covid-19 hripui leng vangin Serchhip Boxing Hall chu thla 10 chhung zet khâr a nih thu sawiin, hripui leng a ziaawm tan a, Mizoram sawrkar in Standard Operation Procedure (SOP) a duan tharah infiamna lam hawi kalpui min phalsak angin Serchhip District Boxing Association (SEDBA) ruahmanna hnuaiah a duh apiangten zalen taka Boxing an zir theih nan Boxing Hall chu a hawng tih a sawi a, Serchhip ṭhalaite chu infiamna thianghlim Boxing tuipui a, taksa fitness ngai pawimawh tur leh mi tam takin eizawnna hna hmuh phah nana an lo hman tawh Boxing zira penchhuak turin a sawm a ni.

Boxing Hall hawnna hun tawite hmannaah hian Ser-chhip District Sports Committee Chairman K.Tlangthanmawia pawhin thusawiin, Mizoram Boxing hmasawnna tura SEDBA thawhrimna chu hmuh hmaih chi a ni lo a ti a, Mizoram pum Boxing inelna sang ber LPS Pro-Fight a vawi 4 Champion thei tura Abel Lalawmawia lo kaihruai tawhtute kaihhruai-na hnuaiah hian Serchhip nu leh paten kan fa te ngaihngam takin Boxing zirtir ila, reiloteah a hlawkna khawtlang leh chhungkua in kan la tel ngei ngei ang tih ka ring tlat a ni a ti.

SEDBA President thar Kapliana Pachuau pawhin thusawiin kan Boxer chhuanvawr Abela te zarah Serchhip hian Boxing Khawvelah Zoram pum hriat kan lo hlawh tawh thin a, hmingṭhatna nasa tak kan lo khum phah tawh ṭhin a, a hnung zuia Boxer ṭha chherchhuak tur hian amah Abela ho ngeiin vawiin aṭangin hma kan han la ṭan a ni a, a phurawm hle in ka hria. Serchhip ah hian Boxing Academy changtlung tak din ngei turin SEDBA chuan hmalak kan rel a, hemi kalzelah hian kan Sports Minister zahawm tak Robert Romawia Royte pawh Serchhip Boxing Hall-te min tlawhsak a, kan hmunhmate min rawn hmuhpui turin kan sawm a, AMC Election an puang hmante a nih loh chuan tun thla ni 30 khian min rawn tlawhsak a tum niin kan lo hria a, kan lawm lawk hle a ni a ti a.

SEDBA-in Boxing Training/Coaching kan kalpuina hnuaiah hian Boxer tam takin sum tam tak leh hmingṭhatna an lo hlawhchhuak tawh a, kan Boxer mi 20 chuang sipaiahte ṭangin eizawnna ngialnghet tak an lo neih phah tawh a, ruihhlo leh zuk leh hmuam ti ṭhin tam takten an bansan phah a, khawlo taka nung ṭhin mi tam takin Sports Discipline hnuaiah nunkawng dik an lo zawh phah tawh a ni tiin Serchhip ṭhalaite chu Boxing zir turin a sawm a ni.