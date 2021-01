Krismas leh Kumthar vuak veta halpuah leh halmawi khap thlirlêt

Nimin khan SAD Conference Hall, MINECO-ah Home Minister Lalchamliana hovin Krismas leh Kumthar vuak veta sawrkarin halpuah, halmawi leh sky lantern te khapna thupek a tihchhuah bawhzui dan thlirletin an ṭhukhawm.

Meeting chuan Krismas laiin mipuiin halpuah leh halmawi an hâl lo chu lawm-awm tiin mipui hnenah lawmthu an sawi a, chutih rualin kum hlui thlah zana veng ṭhenkhatin an hâl miah loh laia veng ṭhenkhata hâl an awm chu pawi an ti a. Kumin Krismas leh Kumthar vuak vetah pawh sum leh pai khawhralna mai leh hriselna atana ṭha lo halpuah leh halmawi hâl lo turin mipuite an ngên nghal a ni. Tumahin halpuah leh hâlmawi an hâl tawh loh nan kumtir aṭangin sawrkar leh CYMA ṭang-kawpin a theih ang angin hma la se tiin meeting-ah hian rel a ni.

Home Minister chuan hâlpuah hâl lohna vêng leh a hâlte mipui hriata an hming hmerha tarlang veng ṭhenkhatte hnenah lawmman pêk ni se tiin a rawt a, hemi atana hman tura ama Discretionary Fund aṭangin `25,000/- a thawh nghal thu a sawi a. Hun lo awm leh zel turah halpuah leh halmawi khapna thupekte bawhzui turin Aizawl SP Office hnuaiah Cell din nise tih te, hetiang chungchanga zirtirna pe turin MKHC leh Synod Social Front-ahte ngenna siam ni se tih te, YMA Branch tinah inhrilhhriatna lam hawi awareness tun aia awmze nei zawka neih ṭhin ni se tihte leh hemi kawnga veng thawk ṭha thlan chhuahna neih ṭhin ni se tihte chu meeting-ah hian rel a ni bawk.

2020 Krismas leh 2021 Kumthar vuakveta hâlpuah hâl leh man thubuai (case) 22 Aizawl Police Station hrang hrangah ziah luh niin, heng zinga 17 te chu halpuah hâl thubuai niin, a dang 5 te chu halpuah mansak thubuai te an ni a, halpuah leh halmawi nuai khat man hû Police-ten an man bawk a. Henga inhnamhnawih mi 28 te chu thubuai siamsak an ni a, chargesheet pawh thehluh a ni tawh a. Nikum hmasaa hetiang thubuai 9 ziahluhah mi 6 te chu hrem an lo ni tawh bawk.

Fire & Emergency Services chhinchhiah danin halpuah leh halmawi avanga Krismas leh Kumthar vuak veta kangmei chhuak sawitham a awm lo niin meeting-ah hian tarlan a ni bawk. Police lam pawhin kum dang aiin boruak a ralmuan thu leh buaina liamtham engmah Mizoram khawi hmunah mah a chhuah loh thu meeting-ah hian an sawi lang bawk a ni.

Meeting ah hian Home Secretary Lalbiaksangi, Addl. DGP LH Shanliana, Aizawl DC leh SP te, Fire and Emergency Services hotute leh CYMA hruaitute an tel a ni.