Phalna nei tan chauh Ar, Artui leh Ar chaw lakluh theih dawn

Ramchhung hmun ṭhenkhata Arva pul hri leng mek avangin AH & Vety Department chuan ar, ar note, artui leh ar chaw chi hrang hrangte an Department hriatpuina leh phalna nei tan chauh lâkluh theih a ni dawn tih thuchhuah a siam a, hei hi mipuite him zawk theih nana an hmalakna a nih thu an sawi.

AH & Vety Department thuchhuah tarlan danin India ram State 10-ah Avian Influenza (Bird Flu) a leng mek a, ar leh sava tam takin an thih pui tawh a, Europe-ah pawh ram 10-ah he hri hi a lêng a, tun hnai maiah South Korea leh Japan-ah a lêng tih finfiah a ni tih an tarlang a, he hri hi khawvel pumpuiah a darh zel ang tih a hlauhawm a, chumai bakah he hri hi mihringah hri leng (Flu Pandemia) thlen thei mai tura ngaihte zinga mi a ni tih an tarlang bawk a.

Hetiang a nih avang hian Avian Influenza (bird flu) hi kan rama a lo luh ve loh nan invenna pakhat atan ar, ar note, artui leh ar chaw chi hrang hrangte AH & Veterinary Department hriatpuina leh phalna nei tan chauh lakluh theih a ni tih tarlangin, he khuahkhirhna hian thu leh awm hma chu a huam tih an tarlang bawk.

Hetihlai hian thulakna chuan Mizoram chu tun hnaia India ram state ṭhenkhata leng mek Arva pul hri lakah a la him rih a, Mizoram chuan dan pangaia ar lakluh a kalpui tur thu a sawi a, amaherawhchu mitinte an him zawk theih nan ar latuten AH&Vety Department hnenah an lâkna tur state hriattir zel angai a ni.

AH & Vety Department Joint Director Dr Lalnun-tluanga chuan Bird Flu lo lêng palh pawh ni se Mizoram chuan invênna a neih ṭhat thu sawiin, PPE an neih bakah Rapid Response Team pawh District tinah inring renga an awm thu a sawi.

Dr Lalnuntluanga chuan India ram state ṭhenkhata Bird Flu leng mek chu sawifiahin, Km 1 biala mi zawng zawngte chu inkai awlsam an nih avangin tihhlum vek tur an nih thu a sawi a, Km10 bial chhung amite chu uluk taka enfiah tur an nih bakah km10 pawn amite chu an him vek thu a sawi bawk.