Mizoram pumah vote nei thei 8,16,138 an awm; Serchhip District-ah 52,137

Nimin khan Mizoram District tinah (District 11) Final Electoral Roll, 2021 tarchhuah a ni a, Mizoram pumah vote nei mi 8,16,138 an awm a, Serchhip District-ah vote nei mi 52,137 an awm.

Nimin khan Serchhip DC Meeting Hall-ah District Bawrhsap Kumar Abhishek, IAS chuan Serchhip District Electoral Roll Final Publication hi a tlangzarh a, a Kumar Abhishek chuan kum 2021 January ni 1-a kum 18 tling chinte Electoral Roll-ah hian thun an nih thu sawiin Roll ṭha leh felfai tak kan neih theih nana rim taka thawktu Election Branch, BLO, ERO, AERO leh Party hrang hrang te, tlawmngai pawlte chunga lawmthu a sawi a ni.

Vanlalhmachhuana, EO chuan Roll dinhmun tlangpui report a pe a, District pumah General Electors hi mipa 25195 leh hmeichhia 26541, a vaiin 51736 an awm a, Service voters hi mipa 399 leh hmeichhia 2, an vaiin 401 an awm bawk a, Bial pathumah hian mipa voters aiin hmeichhe voter an tam zawk vek a, Constituency tina Gender Ratio chu – Serchhipah 1120, Tuikumah 1017 leh Hrangturzoah 1015 niin, District Gender Ratio chu 1053 a ni a, Elector Population ratio hi kum 2021 a mipui awm tur zat ngaihruatna (projected district population 2021) aṭanga chhutin 625 a ni.

Tlangzarhna inkhawmah hian Serchhip ERO Kulo-thungan, IAS, Tuikum ERO C. Lalduhzuali, MCS leh Hrang-turzo ERO Dorothy Muansangi, MCS -ten an bial chhunga political party tin aiawhte hnenah Roll bu hi an hlan a, kalkhawmten zawhna leh hriatfiah duh an neih apiangte zawhna hun an nei zui a ni.