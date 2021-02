MNF sawrkar thiltih that vangin mipuiin sawrkar an ringtawk:Lalthlengliana

Nimin chhun dar 1 khan Lalthlengliana, Vice President, MNF Gen. Hqrs. chuan Serchhip Press Club-ah thuthar lakhawmtute kawmin, MNF sawrkar thil tihṭhat vangin Zoramthanga kaihhruai sawrkar chu mipuiin an ringtawk tih a sawi.

Lalthlengliana chuan Serchhip biala MLA by-election neih tur chungchanga thuthar lakhawmtute a kawmnaah hian December ni 15, 2018-a MNF sawrkar lakluh a nih hnuah pawisa awm ang angin kawng siam nghal a ni a, hetianga hmalak a nih avang hian MP (Lok Sabha) inthlanah MNF candidate chu hneh taka thlan tlin a ni tih sawiin, mipuiin MNF sawrkar an rintawk avangin VC 2020 inthlanah VC za-a 59 leh Local Council-ah za-a 86 an la tih sawiin, LADC Election 2020-ah seat 25 awmah seat 20 zet chu MNF-in an la a, kha leh chen sawrkarna chelhtu Congress chuan seat 1 chiah la-in, independent seat lak zat pawh an la thei lo tih a sawi a, hengte hi MNF sawrkar hnathawh zawng zawng Zoram mipuiin an hriat vang a ni tih sawiin, AMC inthlan lo awm tur leh Serchhip biala MLA by-election neih tur pawh an huphurh lo tih a sawi bawk.

Lalthlengliana chuan sawrkar lakluh hnuah Election Code of Conduct-in thla 3 chhung a phuar hnu leh, Covid-19 hripui leng vangin duh anga hma an lak theih loh thu a sawi a, chutianga harsatna karah chuan ramri buai a lo thleng a, mahse CM-in huaisen taka hma a lakna zarah Mizo mipui duhdanin ramri buai boruak thunun a ni a, Mizoram Police-te pawh hmalam pana tawlh zel turin huaisenna a pek phah a, Assam lam pawhin ngam lovin an tawlh hnun phah tih a sawi a, Mizote tana hnawksak tak Tuikukte pawh CM-in fing taka hma a lakna avangin voter 40,000 chuang zet chu Tripuraah sawrkar laipuiin a awm nghehtir tih a sawi bawk.

Covid-19 hripui leng chungchangah pawh CM leh Zoram mipuiin malsawm tlaka hma an lak avangin Pathianin kan hmalaknate mal min sawm a, India rama Covid-19 vei leh thi tlemna ber ram kan ni hial a, CM Relief fund hman dan chungchangah pawh India ram state danga an la tih ve ngai reng reng loh danin, NGO leh Kohhrante telin Chief Secretary kaihhruaina hnuaiah langtlang taka kalpui a ni tih a sawi a, heng an thil tih zawng zawng hi Zoram mipuiin an hriat thu a sawi.

Serchhip bialtu, MLA aṭanga bân tak Lalduhoma chu mipuiin an khawngaih a, amah pawhin a khawngaih tih Lalthlengliana chuan a sawi a, mahse miten an khawngaih fo ṭhinte chu dân bawhchhe luite an ni a, dan phal loh tiluitute dan anga hrem an nih hian miten an khawngaih ṭhin tih a sawi a, thil ṭha titute chu miin an khawngaih ngai lova, an fak a, an chawimawi zawk ṭhin tih a sawi a. Lalduhoma chuan dân a bawhchhiat ṭhin avangin Speaker pawhin vawi engemawzat a tih dik loh hrilhin thurawn a pe a, a ṭhiante chu speaker thurawn angin an insûm thei a, ani chuan thu a awih lo a, bân a ni ta a, initsikna leh inngeih lohna avang te, inhuphurhna avangte hian MLA aṭanga inbân theihna dan a awm ngai lova, supreme court thutlukna awm tawhsa anga paihthlak a ni tih a sawi a, tunah hian mipui inkhawngaihtir tumin, mipui bum a tum leh mek tiin a sawi bawk.

Thuthar lakawmtute zawhna chhângin Lalthlengliana chuan Serchhip biala MLA by-election neih tur leh hemi atana an candidate tur chungchang ngaihtuahin an party chu an la ṭhukhawm lo tih a sawi a, AMC inthlante a zo ang a, a hunah chuan hemi chungchang hi an la ngaihtuah mai dawn tih a sawi a, amah chu Serchhip biala MNF party aṭanga ding tur anga sawirik awm chungchang zawhna chhângin, 2018 MLA inthlan dawn khan tih takzeta an biala ding tura sawmtu a nei ve neuh neuh tih a sawi a, amaherawhchu, a nupui dam lohna avangin MLA inthlana ding chi a ni lo tih a sawi a, tunah pawh châkna leh tumna a neih loh thu sawiin, by-election-a ding tur chuan an party-in mi ṭha tam tak an nei tih a sawi a, Serchhip tlawha a lo kal chhan chu an party hotute an buai avang leh, an party Vice president a nihna anga bul ṭan nana rawn kal mai a nih thu a sawi a, Serchhip biala MNF aṭanga ding tur anga Michael Chhakchhuak sawi a nih ṭhin chungchang zawhna pawh chhângin MNF hotute chuan Hnam Run-in an hriat loh thu an sawi.

SEDP-a cheng nuai 3 sem tur anga an inzawrh anga tun thlenga an la sem loh chungchang zawhna pawh chhângin Lalthlengliana chuan an party hotute chuan inthlan dawna an campaign-naah pawh cheng nuai 3 sem tur thu hi an sawi lo tih sawiin, SEDP Bu-ah pawh a inziak lo tih a sawi a, SEDP chu an kalpui chho mek tawh tih sawiin, a taka thawktute chuan cheng nuai 3 chauh ni lovin, a aia tam pawh an dawng thei dawn tih a sawi bawk.