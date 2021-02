Mi 9346 hnenah hri danna pe tawh

Tun thla ni 16 atanga ramchhung hmun dangte ruala Covid-19 hri danna pek tan a nih aṭanga Inrinni thleng khan Mizoramah mi 9,346 hnenah hri danna hi pek a ni tawh.

Covid-19 hri danna pek chungchanga sawrkar thupuangtu Dr Lalzawmi sawi danin thla chanve chhunga hri danna pek chungchangah hian ram pum huapa a tiṭha 10 zingah Mizoram a tel pha a, tunah hian hriselna lama thawktute pek hmasak phawt an ni a, pek chin hi dose hmasa a ni a, hri danna dawngtute hian ni 28 ral hnu-ah a dose hnihna an dawng leh ang.

Hri danna Covishield dose 18,500 chu January ni 14 khan Pune aṭangin Lengpui thlawhna ṭumhmunah rawn phurh thlen a ni a, a hnu-ah dose 16,500 chu Mizoramah rawn phurh thlen leh a ni a. Tunah hian Mizoramah Serum Institute of India siam chhuah Covishield dose 35,000 a rawn thleng tawh a ni.

Dr Lalzawmi chuan mi pahnih/khat chu hri danna a chiu an nih hlima harsatna tenau nei an awm tih sawiin, harsatna lian tham nei tumah an la awm loh thu a sawi.

Hriselna lama thawktu (healthcare worker) mi 14,292 te chu hri danna pek hmasak phawt tura ruahman a ni a, hemi dawtah hian Police-te leh hri dona kawnga a hmatawnga thawktu (frontline worker) dangte pek hmasak leh an ni ang a, chumi hnuah mipui nawlpuiin a dawng ve tura ruahman a ni.