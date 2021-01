MPCC-in VC Pass dik tak neite humhima, pass diklote dilna hnawl turin Governor hnenah an ngên

Nimin khan Congress Party chuan Kolasib District chhunga NH-306 tihzauhna tura Compensation lak tum avanga Periodic Patta dilna Kolasib Settlement Office-in an dawn chungchangah Governor PS Sreedharan Pillai hnenah VC Pass dik tak neite dinhmun humhim a, pass dik lo neite dilna hnâwl turin ngenna an thehlut a.

Tunhnaiah Kolasib District Settlement Office chuan periodic patta dilna hi mi 165 hnen aṭangin an dawng a, NH-306 hi Silchar aṭanga Tuipang thleng Four Lane a siamna tur ruahmanna a kal mek a, he hna hi NHIDCL thawh tur a ni a, Heng periodic patta atana dilna te hi NH-306 zauhna tur kawngpui huamchin aṭangin a ni a, Periodic Patta dilna zingah hian Bilkhawthlir khaw huam chhunga diltu mi 16 te hian VC Seal lem leh VCP signature an hmang ni ngeia rinhlelh a nih avangin January ni 16 khan Joint Village Council, Bilkhawthlir chuan Bilkhawthlir Police Outpost-ah FIR anlo thehlut tawh a ni.

Governor hnena ngenna hi Congress Party Gen Secretary Joseph Lalhimpuia hmingin Dr. Lallianchhunga MPCC Spokesperson in Secretary to the Governor hnenah a thehlut a, Congress Party chuan ram lak (Land Acquire) aṭanga compensation lak theih a nih hian mi dik tam tak karah mi dik lo te’n remchang an lo chuh ve ṭhin niin an sawi a ni.